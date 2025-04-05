Dünür cinayeti: 2 ölü

Konya'da bir kolonya imalathanesinde çıkan silahlı kavgada Osman Uyar (57), dünürü Mehmet Özbahar'ı (53) silahla vurarak öldürdü. Babasının vurulduğu gören Ali Musa Özbahar (33) da kayınpederi Uyar'ı aynı silahla vurarak öldürdü. Olay dün saat 14.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yayın Caddesi'nde yaşandı. Bir kolonya imalathanesinde silahlı kavga olduğu yönünde gelen ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, işletme sahibi Mehmet Özbahar'ı işyerinde göğsünden, dünürü Osman Uyar'ı da araç içerisinde başından tabanca ile vurularak öldürülmüş halde buldu. Yapılan incelemede Uyar'ın çıkan tartışmada dünürü Özbahar'ı öldürdüğü, babasının vurulduğu gören Ali Musa Özbahar'ın da kayınpederi Uyar'ı elinden silahı alarak öldürdüğü belirtildi. Katil zanlısı Ali Musa Özbahar suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Ali Musa Özbahar'ın eşiyle boşanma aşamasında oldukları, bu nedenle iki aile arasında problemlerin olduğu ileri sürüldü.