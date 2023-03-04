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Giriş Tarihi: 5.3.2023

Dünürlerin torunlarıyla son kar eğlencesi

Adana’da yaşayan dünürler Havva Olamcam ve Adile Karaca, kar ve torun özlemiyle Gaziantep’in İslahiye ilçesine gitti. Burada yaşanan depremde can veren ikid ünürden geriye fotoğraflar kaldı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Dünürlerin torunlarıyla son kar eğlencesi
Asrın felaketinde 3 torunuyla birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden dünürler Havva Olamcam (67) ve Adile Karaca'nın (68) kar yağışı ve torunlarını görmek için Adana'dan Gaziantep İslahiye'ye gittikleri ortaya çıktı. Havva Olamcam'ın kanseri, Adile Karaca'nın da Kovid-19'u yendiği öğrenilirken, dünürler ve torunlarından geriye kar yağışı sonrası çektirdikleri hatıra fotoğrafları kaldı.



Ailesinden 5 kişiyi kaybeden ve halen bulunamayan 14 yaşındaki "Prensesim" dediği İrem'i arayan Fatih Karaca, "Geçen yıl kayınvalidem lenf kanserini, annem de ağır geçirdiği Kovid'i yenmişti. İkisi de karı çok seviyordu. Bu yıl Gaziantep'e kar yağınca kayınvalidem beni arayarak 'Kar yağıyormuş, gelmek istiyorum' dedi.



Ben de 5 Şubat Cumartesi Adana'ya giderek kayınvalidem ile annemi alıp İslahiye'ye götürdüm. İkisi dünürden çok iki dost gibiydi. Pazar gün boyunca torunlarıyla birlikte eğlenceli dakikalar geçirdiler. Doya doya kartopu oynamışlar. Meğerse torunlarıyla son eğlenceleriymiş" dedi. Üç yeğeniyle birlikte 6 kişiyi toprağa veren hala İlknur Üçel'in (36) ise iki gözü iki çeşme.



'HANGİSİNE YANALIM'
Acılı hala, "Torunlarıyla birlikte güzel vakit geçirmek için yanlarına gittiler ama cenazeleri geldi. Hangisine yanalım. Büyük yeğenim üniversitede okuyordu. Yeğenim çok akıllı bir kızdı. Okulu bitirince dekan olmak istiyordu. Onun telefonunda babaannesi ve anneannesiyle son çektiği video ve fotoğraflar çıktı" diyerek gözyaşı döktü.

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Dünürlerin torunlarıyla son kar eğlencesi
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