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Giriş Tarihi: 9.12.2022 15:25 Son Güncelleme: 9.12.2022 15:45

Dünürlerini öldüren gelinin babası Mürsel Ağrı’nın yargılaması başladı

İstanbul Beyoğlu'nda iki dünür aile arasında çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetmişti. 3 kişinin ölümüne sebep olan 3 kez müebbet hapis cezasıyla yargılanan Mürsel Ağrı hakim karşısına çıktı. Savunma yapan tutuklu sanık Ağrı, O sırada ani bir refleksle ve ölme korkusuyla silahımı çıkardım. Vurduğum kişiler bende ‘evladım’ olarak kayıtlı. Vurduğum kişiler düşmanım değil, işin acı tarafı bu’’ diyerek kendisini savundu.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Dünürlerini öldüren gelinin babası Mürsel Ağrı’nın yargılaması başladı

İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen olayda gelin damadın akrabaları arasında yaşanan kavgada Beytullah Akçay, Hulusi Giray, Burak Giray ve damat Berk Enes Giray hayatını kaybetmişti. Olayda 3 kişiyi öldüren Mürsel Ağrı tedavi için gittiği hastanede polisi arayarak teslim olmuştu. Yürütülen soruşturma sonunda Ağrı hakkında hazırlanan iddianamede şüpheli Mürsel Ağrı'nın 3 kişiye karşı 'kasten öldürme' suçundan 3 kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

MÜRSEL AĞRI HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mürsel Ağrı müştekiler Mehtap Giray ile İhsan Giray ve avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Mürsel Ağrı, ''Kızımla damadımın tartışmaları olurdu, biz de hep dünürüm Hulusi Giray ile çözmeye çalışırdık. Olaydan önce bir araya geldik konuştuk, yine tatlıya bağladığımızı düşündük. O ara kayınbiraderim Mahmut konusu gündemdeydi. Olay gecesi Mahmut ve damadım Berk'in tartışmaları olmuş telefonda, sanırım küfürleşmişler. Küfürleşmenin yanlış olduğunu söyledim ama bu olay kapanmadı. Ertesi gün dükkâna gittiğimde dünürüm Hulusi abi geldi oturdu'' dedi.

SAVUNMASINI YAPTI

Savunmasına devam eden Ağrı, oturup çay söylediklerini belirterek '' Ben ''Mahmut'u arayayım, babası sayılırsın gelsin elini öpsün bu konuyu kapatalım'' dedim. Hulusi abi de damadım Berk'i aradı, 'ne gerek var, bu çocukların bir araya gelmesiyle yine bir kavga çıkacak' dedim. O yüzden de tekrar Mahmut'u arayarak gelmemesini söyledim'' dedi.

"VURDUĞUM KİŞİLER DÜŞMANIM DEĞİL"

Ağrı, "Damadım Berk ve kuzeni Burak yanımıza geldiler sonra da hışımla gittiler. Ben de kalktım 'abi kalk engel olalım' dedim. Hulusi abiyle aynı arabaya bindik, çocuklar olay yerinde kavga ediyorlarmış. Benim beklentim Hulusi abi de gelecek, kavgayı ayıracağız şeklindeydi. Arabadan indiğimde taraflar sakinleşmişti ancak bizi gördüklerinde tekrar dövüşmeye başladılar. O sırada bir silah patladı, benim ayağımdan kanlar akıyordu. Bize ateş edecek kimse yok diye etrafıma bakınıyordum, Hulusi abinin elinde silahı gördüm. Aklım gitti, hemen geri çekildim. O sırada ani bir refleksle ve ölme korkusuyla silahımı çıkardım, Hulusi abi bana döndü. Hulusi abiyi vurduktan sonrası bende yok. Vurduğum kişiler bende 'evladım' olarak kayıtlı. Hulusi benim öz abim gibidir. Vurduğum kişiler düşmanım değil, işin acı tarafı bu'' diyerek savunmasını sonlandırdı.

TANIK DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Sevilay Akçay ise bir alt sokakta oturduğunu belirterek, ''Seslere geldiğimde kavga durulmuştu. Ben geldiğim sırada Hulusi Bey ile eniştem Mürsel Ağrı da gelmişti. İkisi arabadan indiklerinde kavga tekrar başladı ve Berk, Beytullah'ın boğazına sarıldı. Arbede çıkınca Hulusi Bey Beytullah'ı hedef alarak vurdu. Sol baldırından vurdu, sonra bir sağlıkçı olduğumdan Beytullah'a ilk yardımda bulundum. Onun dışında bir şey görmedim'' dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR

Alınan avukat savunma ve beyanlarının da ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti de göz önüne alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Mürsel Ağrı'nın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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Dünürlerini öldüren gelinin babası Mürsel Ağrı’nın yargılaması başladı
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