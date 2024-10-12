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Giriş Tarihi: 12.10.2024 23:44 Son Güncelleme: 13.10.2024 00:04

Dünürünü silahla vurarak öldürdü

Adana'da, boşanma aşamasındaki kızının kayınbabası, tartışma sonrası tabancayla öldürüldü.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Dünürünü silahla vurarak öldürdü

Adana'da 51 yaşındaki Nazmi Ç., boşanma aşamasındaki kızının kayınpederi Abdulkadir Tozkoparan (47) sokak ortasında öldürdü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis katil zanlısını her yerde arıyor.

SOKAKTA KARŞILATILAR

Olay, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nazmi Ç., boşanma aşamasında olan kızının kayınbabası Abdulkadir Tozkoparan ile sokakta karşılaştı. Dünürler arasında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

ZANLI ARANIYOR

Nazmi Ç., tabancayla Abdulkadir Tozkoparan'ı silahla başından vurarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tozkoparan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kaçan Nazmi Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Dünürünü silahla vurarak öldürdü
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