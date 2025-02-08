Dünya 3.’sü keman sanatçısı Laçin’in organları 3 kişiye hayat oldu

Laçin Akyol İsviçre'de müzik eğitimine devam ederken gittiği bir kayak merkezinde, kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına döndü. Laçin Akyol, Mersin'de sahil yolunda bulunan Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan keman sanatçısı Akyol, yoğun bakım ünitesine alındı. Bir süre yaşam mücadelesi veren genç sanatçı yaşamını yitirdi.

'DOĞUM GÜNÜNDE EVLAT ACISI YAŞADI'

Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde düzenlenen törenin ardından Laçin Akyol, Çiftlikköy Mezarlığı'nda göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçısı babası Mahmut Akyol'un kızını doğum gününde kaybetti öğrenildi. Akyol, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçısı olan Mahmut ve Övül Akyol çifti, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Laçin'in organları, 3 kişiye hayat oldu. Organ bağışı ile 3 kişiye hayat olan Laçin'in karaciğeri Malatya'ya, böbreklerinden biri Kayseri'de diğeri de Mersin'de organ bekleyen hastalara nakledilecek.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AKYOL'A HEDİYE KEMAN GÖNDERMİŞTİ'

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı Akyol, 2015'te düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 8 yaşında üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği kemanı o zamanki dönemin Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Laçin Akyol'u evinde ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini vermişti.

'SÜRÜCÜ TUTUKLANDI'

Laçin Akyol'a, aracıyla çarpan ve ev hapsi tedbiri uygulanan İbrahim Halil Çabalar ise genç sanatçının beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine yeniden gözaltına alındı. İbrahim Halil Çabalar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.