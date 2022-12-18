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Giriş Tarihi: 18.12.2022 22:14 Son Güncelleme: 18.12.2022 22:14

Dünya Altın Konseyi'ne göre tarih boyunca çıkarılan altın miktarı, bugün hayatta olan tüm insanlara eşit olarak dağıtılsaydı kişi başına yaklaşık ne kadar altın düşerdi?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 18 Aralık 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Dünya Altın Konseyi'ne göre tarih boyunca çıkarılan altın miktarı, bugün hayatta olan tüm insanlara eşit olarak dağıtılsaydı kişi başına yaklaşık ne kadar altın düşerdi? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Dünya Altın Konseyi'ne göre tarih boyunca çıkarılan altın miktarı, bugün hayatta olan tüm insanlara eşit olarak dağıtılsaydı kişi başına yaklaşık ne kadar altın düşerdi? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Dünya Altın Konseyi’ne göre tarih boyunca çıkarılan altın miktarı, bugün hayatta olan tüm insanlara eşit olarak dağıtılsaydı kişi başına yaklaşık ne kadar altın düşerdi?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (18 Aralık 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Dünya Altın Konseyi'ne göre tarih boyunca çıkarılan altın miktarı, bugün hayatta olan tüm insanlara eşit olarak dağıtılsaydı kişi başına yaklaşık ne kadar altın düşerdi? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (18 ARALIK 2022)

ATV ile 18 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;

SORU: Dünya Altın Konseyi'ne göre tarih boyunca çıkarılan altın miktarı, bugün hayatta olan tüm insanlara eşit olarak dağıtılsaydı kişi başına yaklaşık ne kadar altın düşerdi?

A- 26 gram
B- 260 gram
C- 2 kilo 600 gram
D- 26 kilo

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Dünya Altın Konseyi'ne göre tarih boyunca çıkarılan altın miktarı, bugün hayatta olan tüm insanlara eşit olarak dağıtılsaydı kişi başına yaklaşık ne kadar altın düşerdi?
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