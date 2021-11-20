“Dünya Çocukları İnsani Durum Raporu 2021”açıklandı

Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi, 32 yıl önce 20 Kasım 1989'da imzalandı. Çocukların haklarını ortaya koyan ve onları her tür olumsuzluğa karşı korumak üzere 54 maddeden oluşan sözleşmeye rağmen dünya üzerindeki çocukların durumunun hala iç açıcı olmadığını dile getiren Yılmaz, "Burada aktardığımız dramatik çocuk tablosu tüm insanlık olarak bize aittir. Ve bizler diyoruz ki daha fazla geç kalmayalım ve çocuklar için yola çıkalım" ifadelerini kullandı.





Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulan Dünya Çocukları İnsani Durum Raporu'nda uluslararası örgütler başta olmak üzere dünya kamuoyu, eğitim, akademik gelişim ve yetimhanelerden oluşan 4 ayrı başlıkta çağrı yapıldı. SABAH'a konuşan Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, "Biz dünyanın mevcut çocuklar tablosunu özet olarak ortaya koyacağız ve bu dramatik sıkıntılı tablodan nasıl çıkabileceğimizin reçetesini sunmaya çalışacağız" dedi.





"YETİŞKİNLERİN KENDİ GÜNDEMİNDEN ÇOCUKLARA SIRA GELMİYOR"



Dünyanın bugün çocuklar için hiç iyi bir yerde olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Yetişkinlerin kendi gündemlerinden çocuklara sıra gelmiyor. Dolayısıyla biz aslında dünyaya bir alarm vereceğiz. Çünkü bugün dünya üzerinde bulunan 2,5 milyar çocuğun yaklaşık yüzde 40'ı yetim öksüz ve sosyal yetim kategorisinde yer alıyor ve yine Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre bugün dünya üzerinde her 4 çocuktan bir tanesi savaş, çatışma ve afet bölgelerinde yaşıyor. Dolayısıyla bu bölgelerde yaşamanın bir maliyeti var, Bu maliyet de çocuklar için çok ağır. Bundan dolayı çocuklar sokaklarda, eğitimsiz, sağlık imkânlarına erişemeden, aile bağları zayıf bir şekilde yetişmek durumunda kalıyorlar. Aynı zamanda bu çocuklarla ilgili organ ve fuhuş mafyaları, dilenci şebekeleri, savaş ağları, misyoner örgütler, madde bağımlılığının artıran örgütler gibi çok ciddi tehdit unsurları var" şeklinde konuştu.





'ÇOCUKLAR İÇİN YOLA ÇIK' DİYECEĞİZ



Bu raporla birlikte dünyanın mevcut çocuklar tablosunu ortaya koyacaklarını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi: "Bu dramatik, sıkıntılı tablodan nasıl çıkabiliriz bunun reçetesini sunmaya çalışacağız. Dünya üzerinde çocukların gerçek durumuyla ilgili çok ciddi bir bilgisizlik var. Burada her bir ülkeye ayrı bir sayfa açılmak suretiyle özet bir şekilde Türkiye ve dünya kamuoyuna çocukların ülkelere göre durumlarını anlatmış olacağız. Dolayısıyla bu bilgi ve bilinirlikten sonra ilgili sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası anlamda devletler ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği, Afrika Birliği gibi çatı kurumlar nezdinde bir gündem oluşturmaya çalışacağız. Dolayısıyla Yetim Vakfı'nın bu sene Dünya Yetimler Günü'yle ilgili sloganı olan "Çocuklar İçin Yola Çık" diyeceğiz. Biz en sade vatandaştan devlet yetkililerine kadar herkesten çocuklar için yola çıkmalarını rica edeceğiz."





ÇOCUKLARDAN "HAKLARIMIZ" SERGİSİ



Dünya Çocuk Hakları İnsani Durum Raporu 2021'in yanı sıra, çocuk hakları üzerine bir resim sergisi de açıldı. 10 ülkeden 50 çocuğun yaptığı resimler ilgililerin beğenisine sunuldu. Dünyanın 30'a yakın ülkesinde faaliyet gösteren Yetim Vakfı'nın bu ülkelerden özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalardaki yetim çocuklara sergiyle ilgili duyuru yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "Balkanlardan Afrika'ya, Kafkasya'dan Uzak Doğu'ya kadar çocuklarımızın kendi haklarını , istediklerini, hayallerini resmettikleri sergi de bugün açıldı" dedi. Sergi, Kağıthane Bahçelievler ve Eyüpsultan'da da devam edecek. Ayrıca resimler ve hikayelerinden oluşan sergideki eserler, aynı zamanda Çocuklar İçin Yola Çık isimli katalogda toplandı.