Dünya Etik Günü’nde farkındalık yaratan taksi deneyi

"TAKSİLERİN ÇEŞİTLİ BAHANELERLE ALMAMASINA DİKKAT ÇEKTİM"

Dünya Etik Günü'nde bir farkındalık oluşturmak istediğini kaydeden vatandaş Şerif Macit, "Benim annem Alzheimer hastası ve son aşamasında. Evde vantilatöre bağlı olarak boğazdan nefes alıyor. Bundan dört beş gün önce annemi yoğun bakımdan çıkarmak üzereyken gereken cihazları almak üzere eve gittim. Cihazları aldıktan sonra yaklaşık olarak 20-25 taksi boş olduğu halde beni almadı. Hava da bugün ki gibi sıcaktı ve ben perişan oldum. Zaten bu konuda duyarlı bir insan olarak 25 Mayıs Dünya Etik Günü'nde bu deneyle birlikte buna dikkat çekmek istedim. Daha önce de annem hastaneden çıktığı zaman taksiler kısa mesafe diye almadılar. Kendinizi benim yerime koyun. Anneniz zamanla yarışıyor, oksijen cihazı evde en fazla 4 saat dayanabildiğini biliyorsunuz ve taksiler sizi almıyor. Zor bir durumda kaldım. O gün de diğer taksiler beni almadı ama Yılmaz abi soru sormadan ve bahane üretmeden beni taksisine aldı. Ben de bu konuda hem kendisini ödüllendirmek hem de bu konuya dikkat çekmek adına bu deneyi düzenledim. Dediğim gibi o gün dakikayla yarışıyorsunuz. Annenizin nefes almakla ilgili ihtiyacı olduğunu bile bile o yarış var. Buradan gezmeye bir yere gitmiyorsunuz, onunla ilgili bir taksi ihtiyacım yoktu benim. Acil durumda bir ihtiyacım vardı ve kan ter içinde kaldım. Bir anda kendinizi stres içinde buluyorsunuz. Taksicilerin yolcu almamalarının temel nedeni kısa mesafe olmasıdır. Ben de şöyle bir şey düşündüm, İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna 270 km ve km olarak 6 TL atıyor. Toplamda 1600 TL yapıyor. Ben de taksici abimize onu takdim etmek istiyorum" şeklinde konuştu.