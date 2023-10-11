Dünya franchise sektörü Yenikapı’da buluşuyor

Yatırımcıların ticari risklerini en aza indirerek yeni yatılımlar yapmasını sağlayan, tüm sektörlerin en güvenli ticaret platformu Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, 26 Ekim'de kapılarını açacak. Bu yıl 21'inci kez organize edilecek olan fuar, markalara zincirleşme fırsatı, girişimcilere ise kendi işini kurma imkânı verecek.

20 yıldır bayilik ve franchise sektörünün gelişmesinde, büyümesinde çok büyük katkıları olan Medyafors tarafından organize edilecek fuar, 29 Ekim'e kadar, İstanbul Yenikapı, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde dünyanın dört bir yanından yatırımcı adaylarını misafir edecek. Franchise sektörüne ciddi ve ölçülebilir katkı sağlayan fuar, katılımcı markaların rekor düzeyde şubeler açmasına vesile olarak sektörün yatayda ve dikeyde büyümesinin zeminini oluşturmaya devam edecek. Bu yılki Bayim Olur musun Fuarı'nı, 30 binin üzerinde yerli ve yabancı yatırımcı adayı ziyaret edecek.

HER MARKA BİR HİKAYE, HER HİKAYE BİR GELECEK!

Fuarda, her biri kendi alanında çok ciddi markalardan oluşan, önemli başarı hikayelerine imza atmış 180'den fazla marka yer alacak. Bu başarı hikâyeleri, girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmek için cesaret bulabileceği gerçek yaşam öykülerini içeriyor. Bu markaların birçoğu, kendi konularında liderlikleri ve yenilikçi iş modelleri ile tanınıyorlar.

ŞUBELEŞMEK İSTEYEN HER SEKTÖRÜN TEK ULUSLARARASI FUARI

Bayilik ve franchise vermek isteyen markaların en büyük ticaret platformu olan fuar, işini büyütmek isteyen, yeni iş ortakları arayan ve yatırımlarına yön vermek isteyen ziyaretçilerin buluşma adresi olmaya bu yıl da devam edecek.

Fast food ve restoranlardan ev dekorasyonuna, gayrimenkulden güzellik merkezlerine, spor merkezlerinden kafelere, hazır giyimden eğitime, yazılımdan teknolojiye ve otomotive kadar geniş sektör yelpazesinden katılımcıların bayilik ve franchise vermek üzere yer alacağı Bayim Olur musun? - 21. Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, büyük bir network alanı yaratırken, şirketlere yeni şubeler açarak büyüme fırsatı sunuyor. Fuar, yarattığı iş hacmi ile her geçen yıl önemli başarılara imza atıyor.

FUARIN ANA SPONSORU REDSTONE

Türkiye'nin eşsiz coğrafi konumu ve kıtalar arasında oluşturduğu köprü görevini de arkasına alan Bayim Olur musun? Fuarı'nın bu yılki ana sponsoru ise yeniden Redstone oldu. Oluşturduğu uluslararası franchise sistemi ile Türk gayrimenkul sektörünü büyütmenin yanı sıra çatı kuruluşu olmayı da hedefleyen Redstone, Bayim Olur musun? Fuarı'nda binlerce yatırımcı ile bir araya gelecek. Fuar sayesinde iç piyasanın yanında uluslararası marka bilinirliğini de artıracak olan Redstone, yeni ve uzun soluklu iş anlaşmalarının da alt yapısını oluşturacak.