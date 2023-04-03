Dünya genelinde 600 milyon, Türkiye’de 10 milyon civarında sokak hayvanı var

Sokağa bırakılan hayvan sayısı günden güne artıyor. Bu artış; hayvanların refah seviyelerini gittikçe düşürürken, ortaya olumsuz tablolar da çıkarabiliyor. Öyle ki son olarak Van İpekyolu'nda evinin önünde bir köpeğin saldırısına uğrayan küçük çocuk, boynundan ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Saldıran köpek ise o gün sahibi tarafından sokağa bırakılmıştı. Hayvanları önce sahiplenip sonra sokağa bırakmanın yasal zorunluluğu olduğu ve sonucunda cezanın alınacağı belirtildi.

"HAYVAN SAHİBİ HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLARA DA SAHİP"

Hayvan sahibi olan kişilerin çeşitli sorumlulukları olduğunun altını çizen Avukat Ayşe Hüseyinoğlu, "Bunlar cezai sorumluluk ve tazminat sorumluluğudur. Cezai sorumluluk bakımından Türk Ceza Kanunu'nun 177. maddesinde hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması düzenlemesine yer verilmiştir. Bu düzenleme ile gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan yahut serbest bırakmasa dahi bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılabilir, ilgili madde kapsamında hayvanın bir zarar meydana getirmesi şartı aranmaz" dedi.

TAKSİRLE İNSAN ÖLDÜRME SUÇU İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRSİNİZ

Av. Hüseyinoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Yargıtay kararları ışığında; hayvanın bir zarar meydana getirmesi durumunda ise hayvan sahibi olan kişi fiilin sebebiyet verdiği netice açısından cezalandırılır. Örneğin; sahibi bulunduğu köpeği başıboş bırakması ve köpeğin bir kişiyi ısırması sonucu ölümüne sebebiyet vermesi durumunda hayvan sahibi burada artık hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu kapsamında değil, Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesinde tanımlanan taksirle öldürme suçu kapsamında değerlendirilecektir. İlgili maddeye göre; taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" ifadelerini kullandı.

"ZARARDAN SORUMLU"

Av. Hüseyinoğlu, tazminat sorumluluğunu ise şu sözlerle açıkladı: "Türk Borçlar Kanunu'nda yapılan düzenleme neticesinde; hayvan bulunduran yani bir hayvanın bakımını ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üstlenen kişi, hayvanın bakımını üstlendiği zaman aralığında verdiği zarardan sorumlu tutulmuştur. Verilen zararı gidermekle yükümlüdür. Hayvan sahibinin sorumlu olması için hayvanın kendi bağımsız hareketiyle, içgüdüsüyle yaptığı bir hareket neticesinde, zarara sebep olması gerekmektedir. Verilen zarar, maddi bir zarar olabileceği gibi manevi bir zarar da olabilir. Burada önemli olan husus zararın doğmasını engellemek için gerekli özenin gösterilip gösterilmediği noktasındadır. Hayvan bulunduran zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini yahut bu özen gösterilmiş olsaydı da ilgili zararın önlenemeyeceğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur. İspat edilemez ise hayvan bulunduranın tazminat sorumluluğu oluşur." dedi.