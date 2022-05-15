Dünya gerçeklerini dijital kolajla anlatıyor

DijıtalKolaj sanatçısı Uğur Gallenkuş, eserleriyle sığınmacılara, savaşın yarattığı olumsuzluklara, kadın ve çocuk haklarına, küresel ısınmanın neden olduğu sorunlara dikkat çekiyor. Çalışmalarını SABAH'a anlatan Gallenkuş, "Farkındalık oluşturan bir şey yapmam gerekti. İki fotoğrafı kesin bir çizgiyle ayırarak aradaki tezatlığı gösteriyorum. Olması ve olmaması arzu edilen durumları gözler önüne seriyorum. Verdiğim mesaj ve etki oldukça yüksek. Çok sayıda olumlu dönüş alıyorum" dedi. Sanatçı Uğur Gallenkuş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun katkılarıyla Ankara CerModern'de ve eş zamanlı olarak İstanbul Havalimanı Dış Hatlar'da "Paralel Evrenler" sergisi açtı. Gallenkuş eserlerinde sefaleti, neşeyi, zenginlik ve yoksulluğu, savaş ve barışı işleyerek olaylara farklı bir bakış açısı sunuyor.Sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan sanatçı, kıyıda cansız bedeni bulunan Aylan bebeğin fotoğrafının kendisini derinden etkilediğini, ilk eserini o zaman yapmaya karar verdiğini söyledi. Gallenkuş, Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında açılan Ankara'daki sergisinin açılışını AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'la birlikte yaptı.