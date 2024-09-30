Dünya hızla yaşlanıyor

Bugün "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü". Yaşlanan dünya nüfusunun sorunlarının ele alınması, yaşlıların koşullarının iyileştirilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) 1990'da aldığı kararla ilan edilen Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı'nın topladığı verilere göre, BM tarafından yapılan son tahminler, küresel nüfusun 2030'da yaklaşık 8.5 milyara, 2050'de 9.7 milyara ve 2100'de ise 10.4 milyara ulaşacağını gösteriyor. 2030'a gelindiğinde küresel çapta 65 yaş ve üzerindekilerin sayısının genç nüfusu geçeceği ve yaşlı nüfusun 5 yaş altı çocuk nüfusunu ikiye katlayacağı tahmin ediliyor. Genç nüfus, BM tarafından 15-24 yaş arasındakileri tanımlamak için kullanılıyor. Dünya genelinde 65 yaş ve üzeri kişilerin sayısının iki kattan fazla artarak 2050'de 1.6 milyara ulaşacağı öngörülüyor. Bu öngörünün gerçekleşmesi durumunda yaşlılar dünya nüfusunun yüzde 16'sından fazlasını oluşturacak. 2050'de bu yaş grubunun dünyadaki 6 kişiden 1'ini oluşturacağı tahmin ediliyor.Birleşmiş Milletler'in (BM) 2023 Dünya Sosyal Raporu'na göre Asya ve Avrupa, dünyanın en yaşlı nüfuslarına ev sahipliği yapıyor. En yaşlı nüfusa sahip ülkelerin başında nüfusunun yüzde 30'u 65 yaş ve üzeri olan Japonya yer alıyor. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşayan her 5 kişiden 1'i "65 ve daha yukarı yaşta" bulunuyor. Bu kapsamda, nüfusa göre yaşlı oranı yüzde 24.5 olan İtalya zirvede yer alıyor. AB'de yaşlı nüfus oranının en az olduğu ülkelerin başında yüzde 15.5 ile İrlanda geliyor. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ise geçen yıl yüzde 10.2 ile dünya ortalamasının üstünde yer almasına rağmen, AB ülkelerinin altında kaldı.