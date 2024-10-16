Dünya Kadın Çiftçiler Günü Anamur’da coşku ile kutlandı

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Kent Konseyi Başkanı Kamil Körhasanoğulları, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suzan Kalaycı, Kent Konseyi yöneticileri, Belediye Başkan Yardımcıları, vatandaşlar ve çiftçi kadınların katılımı ile gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Atatürk Bulvarı boyunca yürüyüş ve traktör konvoyuyla, yol güzergahındaki esnafları selamladılar.

Anamur Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suzan Kalaycı, programda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti. Etkinliğin kısa süre içerisinde hazırlandığını belirten Kalaycı; " Dünya Kadın Çiftçiler günü programına 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü uluslararası tarım üreticileri federasyonu tarafından 1997 yılından itibaren kutlanmaktadır. Dünya Kadın Çiftçiler Gününde kırsal yaşamda ve tarımsal faaliyetlerde yer alan kadın çiftçilerimizin yaşadığı sorunlara ışık tutmakta, çözüm aranmaktadır. 16 Ekim Dünya Gıda Günü Birleşmiş Milletler dünya gıda ve tarım örgütünün kuruluş yıldönümü olarak kutlanmaktadır. Gıda üreticisi çiftçi kadınların gerek Pazar için üretimde gerekse ailenin beslenmesinde üstlendiği sorunlar hayati derecede önemli ve değerlidir. Küçük üreticiler ve tarımsal aile şirketleri olarak da tanımlanan kırsal yaşamda yer alan kadın çiftçilerimize yönelik farkındalık yaratan etkinliklere Anamur kent konseyi kadın meclisi olarak devam edeceğiz. Bugünkü etkinliğimizde emeği geçen Anamur kaymakamımız Bilal Bozdemir'e, Anamur Belediye Başkanımız Durmuş Deniz'e ve belediyemizin değerli çalışanlarına, Anamur Orman İşletme Müdürü Sayın İsmail Gübeş'e, Ziraat Odası Başkanımız Ahmet Şeref Gümüş'e, ikramları ile katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza, Anamur Kent Konseyi Kadın Meclisi Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyoruz" dedi. Kutlama programı kapsamında kadın çiftçilerin katıldığı Toprağın Sultanları Yarışması ve müzik dinletisi düzenlendi.