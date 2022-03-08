Dünya Kadınlar Günü’nde kabusu yaşadı! Eşi tarafından defalarca bıçaklandı

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Dini nikahlı Derya B. ve Eren K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle ev içinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eren K., iddiaya göre Derya B.'yi kalçasından bıçakla yaraladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan talihsiz kadın, kaçarak yakındaki bir iş yerine sığındı.