Dünya Kadınlar Günü’nde katledildi

Konya'da Afganistan uyruklu Hamidollah Nouri (30), bir süredir ayrı yaşadığı eşi Marziyeh Salehzadeh'i (30) bıçaklayarak öldürdü. Meram ilçesindeki bir kuaförün ortağı olduğu öğrenilen 3 çocuk annesi Salehzadeh, dün saat 19.30 sıralarında işyerine gelen Nouri'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan genç kadın işyerinde hayatını kaybetti. Saldırı sırasında kendisini de elinden yaralanan Nouri olay yerinden kaçarak evine gitti. Katil zanlısı kısa sürede yakalandı. Salehzadeh'in başka bir erkekle ilişkisi olduğu öne sürüldü.