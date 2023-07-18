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Giriş Tarihi: 19.7.2023

Dünya kavruluyor komşu yanıyor

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Dünya kavruluyor komşu yanıyor
Dünyada ortalama sıcaklıklar, bu ayın ilk haftasında üst üste rekor kırdı. Aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle çok sayıda ülkede orman yangınları çıktı. Yunanistan'da devam eden yangın köyleri tehdit edince aralarında 1200 çocuğun da olduğu on bine yakın kişi bölgeden tahliye edildi. Kanada'daki yangının dumanından etkilenen astım hastası bir çocuk hayatını kaybetti. ABD'de yangın 8 bin dönümlük alana yayıldı. Gazze'de 40 dereceyi bulan sıcaklıklardan bunalan çocuklar birbirlerine su dökerek serinledi.

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Dünya kavruluyor komşu yanıyor
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