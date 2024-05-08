Dünya Kızılay Kızılhaç Günü’nde, 1.Dünya Savaşı’nda esir düşen askerlerin mektupları sergilendi

8 Mayıs Dünya Kızılay ve Kızılhaç Günü nedeniyle, Kızılay arşivlerinde bulunan, 1'inci Dünya Savaşı'nda esir düşen askerlerin mektupları, kartlar, listeler, defterler, döneme ait pul ve zarflar ile fotoğrafların sergilendiği Karaköy'deki Paket Postanesi'nde etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe, Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Temsilcisi Jessie Thomson, diplomatik misyon temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı, Kızılay ile Kızılhaç'ın kurulduğu günden bu yana tarihi role sahip olduğunu belirterek "Dünya Kızılay ve Kızılhaç hareketi modern zamanların ilk organize küresel hareketedir. Bu ilk iyilik hareketidir modern zamanlarda. İnsanlığın asırlardır biriktirdiği bu savaşçı ruhuna inat birçok ülkeden iyi insanlar bir araya gelerek 1.5 asır önce bu gönüllük hareketini kurdular.

Bu hareketin bir diğer özeliği de gönüllük temeli üzerinde yükselmesidir. Dünyanın farklı coğrafyalarından, farklı renklerde, farklı şeylere inanan, farklı dinlere mensup, farklı renklerden birçok ülkeden iyi insanlar bir araya gelmişlerdir bu hareket vesilesiyle. Hareketin kurulmasına savaş alanında terk edilmiş insanlara ayrım yapmaksızın yardım etme duygusu vesile olmuştur. Sonra bu hareket nerede bir insanı kriz varsa, onun doğurduğu acıları dindirmeyi amaçlayarak bugüne kadar gelmiş, bundan sonra da gidecektir. Bu harekete mensup 191 ülkede birçok iyi insan var. Dünya haritasına önümüze koyup, elimizi nereye dokundurursak biliriz ki; orada bu hareketin mensubu gönüllüler, çalışanlar ve onlara destek veren iyi insanlar var.

Ülkemiz bu hareketin saygın üyelerinden biridir. Çünkü milletimiz bu harekete güç verir. Bağışçılarımız ve gönüllülerimiz nerede bir insani kriz olsa orada olmamız için bize desteklerini esirgemiyorlar" diye konuştu.

Etkinliğin düzenlendiği alanda aynı zamanda 1'inci Dünya Savaşı'nda esir düşen askerlerin mektuplarının sergilendiğini de hatırlatan Ellialtı, sözlerini şöyle sürdürdü: Bugünün bir başka anlamı da bu mekânda yüzyıllık emanet esir mektuplarını sergiliyor olmamızdır. Birinci Dünya savaşı esnasında, düşman ülkelerin eline esir düşüp, ailelerinden haber alamayan, ailelerine haber gönderemeyenler o zamanki Kızılay yani Hilal-i Ahmer Esirler Komisyonuna mektup yazmış, kendi halleri, durumları hakkında bilgi vermiş, ailelerinden bilgi alıp, kendilerine ulaşmalarını istemişlerdir Kızılay'dan. Burada, o günle günümüz arasında ilişki kurmayı sağlıyor bu mektuplar. Çok güzel hikâyeler var, çok nezih Türkçeyle yazılmış. Bir annenin mektubu var mesela. Oğlunun şurada, şurada esir olduğunu bildiğini ama haber alamadığını ve haber almak istediğini, kendisinden de ona haber ulaştırılmasını istediğini söylüyor. Yine askerlerin mektupları var, nefis bir Türkçeyle yazılmış. O günün ruhunu bugünlere taşıyor adeta. Onlar da yine ailelerinden haber almak, ailelerine haber ulaştırmak adına müracaat etmişler.

THOMSON: "EN KARANLIK ZAMANLARDA BİLE İNSANLIĞIN KALICI GÜCÜNÜ HATIRLIYORUZ"

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Temsilcisi Jessie Thomson, "Bugün, bu olağanüstü sergide bir araya gelirken, en karanlık zamanlarda bile insanlığın kalıcı gücünü hatırlıyoruz. Kızılay arşivinin derinliklerinden çıkarılmış, titizlikle korunmuş bu mektuplar, savaş ve esaretin karmaşası içinde insan ruhunun direncinin bir kanıtı niteliği taşıyor. Bu serginin önemini idrak ederken, bugün aynı zamanda Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Günü'nü kutluyoruz, uluslararası Kızılhaç ve Kızılay günü Hareketimizin benzersizliğini ve birliğini vurgulamak için dünyaca kutlanan bir gün. Bugün, dünya Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin kurulmasına yol açan vizyonuyla Henry Dunant'ın mirasına saygı gösteriyor ve onu takip eden sayısız çalışanı ve gönüllüyü kutluyoruz.Doğal afetlerden çatışmaya ve yerinden edilmeye kadar dünyamız şu anda belirsizlik ve karmaşık krizlerle karşı karşıya. Buna rağmen, ihtiyacı olanlara hizmet götürmeye duydukları bağlılıkla Kızılhaç ve Kızılay ailesini sahada görmeye devam ediyoruz. Bu yıl Kızılhaç ve Kızılay Günümüzü "İnsanlığı Yaşat" teması altında kutluyor, dünya çapında milyonlarca Kızılhaç ve Kızılay çalışanını toplumlarına sürekli hizmet eden, insanların en karanlık günlerinde onlara umut ve onur sağlayan kişileri kutluyoruz.

Bu dayanışma ruhu içinde, dünyanın en eski Ulusal Derneklerinden biri olan Türk Kızılayı'nın Türkiye'deki çabalarını tadir ediyoruz, Türk Kızılay insanlığa 150 yılı aşkın süredir hizmet ediyor. Türk Kızılayı sadece Türkiye'deki en önemli insani yardım aktörlerinden biri değil, aynı zamanda birçok uluslararası krize de müdahale ediyor. Bunlardan biri de, Türk Kızılay'ın Gazze'deki insani krize yönelik sağladığı kararlı destektir. Türk Kızılay, Filistin Kızılayı, Mısır Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu ile birlikte, bu yıkıcı çatışmadan etkilenenlere temel insani yardım sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Gazze krizi, sadece ihtiyacı olan bireyler için insani yardımın gerekliliğini değil, aynı zamanda kriz zamanlarında kardeş ulusal derneklerin bir araya gelerek birbirlerine destek verme gücünü de göstermektedir. Geçtiğimiz hafta Türk Kızılay, ihtiyacı olanlara yönelik başka bir yardım gemisi daha gönderdi. Bu, Hareketimizin kalıcı gücünü ve insanlığın gücünü göstermektedir.Bu sergideki mektuplardaki hikayelerden ilham alarak, Türk Kızılayının hareketimizin onurlu vazifesine katkı sağlamayı sürdürdüğünü bilmek, bugün insanlığımı yaşatan şeydir. Kızılhaç ve Kızılay Hareketi üyeleri olarak, birlikte merhamet, dayanışma ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edelim." dedi.