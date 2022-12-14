Haberler Yaşam Haberleri Dünya Kupası finali ne zaman, maçı ne zaman oynanacak? 2022 Dünya Kupası finali için nefesler tutuldu!
Giriş Tarihi: 14.12.2022 09:20

Dünya Kupası finali ne zaman, maçı ne zaman oynanacak? 2022 Dünya Kupası finali için nefesler tutuldu!

Dev turnuvada sona yaklaşırken öte yandan Dünya Kupası final maçı tarihi için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz akşam Arjantin ile yarı finalde karşı karşıya gelen Hırvatistan, turnuvaya veda etti ve Arjantin adını 2022 kupasının finaline yazdırmayı başardı. Bu noktada ise “2022 Dünya Kupası final maçı ne zaman, hangi tarihte?” soruları yanıt aramaya başladı. Finaldeki diğer bir ismin belirlenmesi için 14 Aralık bugün turnuvanın sürpriz ismi Fas ile Fransa yarı finalde mücadele edecek. Peki, Dünya Kupası finali ne zaman, maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

Dünya Kupası finali ne zaman, maçı ne zaman oynanacak? 2022 Dünya Kupası finali için nefesler tutuldu!

Dünya Kupası final maçı için adeta nefesler tutuldu. İlk etapta 13 Aralık'ta Hırvatistan ile Arjantin arasında oynanan maçta final biletini alan takım Arjantin olurken gözler şimdi Fas ve Fransa arasında yapılacak maça çevrildi. Öte yandan futbolseverler "2022 Dünya Kupası final maçı ne zaman, hangi tarihte?" sorularına yanıt arıyor. İşte Dünya Kupası final maçı tarihi ve merak edilen tüm bu detaylar.

DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2022 FIFA Dünya Kupası turnuvasındaki tüm maçlar, TRT ekranlarından canlı ve naklen futbolseverlerle buluşuyor.

Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.

MAÇLARIN KESİNTİSİZ İZLENEBİLMESİ İÇİN TRT'DEN ÖNEMLİ ÇAĞRI

TRT, Dünya Kupası maçlarının Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC ¾

DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

Dünya Kupası finali 18 Aralık 2022 tarihinde saat 18.00'da oynanacak. Maç, Lusail Stadyumu'nda oynanacak.

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Dünya Kupası finali ne zaman, maçı ne zaman oynanacak? 2022 Dünya Kupası finali için nefesler tutuldu!
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