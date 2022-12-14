Dünya Kupası final maçı için adeta nefesler tutuldu. İlk etapta 13 Aralık'ta Hırvatistan ile Arjantin arasında oynanan maçta final biletini alan takım Arjantin olurken gözler şimdi Fas ve Fransa arasında yapılacak maça çevrildi. Öte yandan futbolseverler "2022 Dünya Kupası final maçı ne zaman, hangi tarihte?" sorularına yanıt arıyor. İşte Dünya Kupası final maçı tarihi ve merak edilen tüm bu detaylar.
DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA?
2022 FIFA Dünya Kupası turnuvasındaki tüm maçlar, TRT ekranlarından canlı ve naklen futbolseverlerle buluşuyor.
Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.
MAÇLARIN KESİNTİSİZ İZLENEBİLMESİ İÇİN TRT'DEN ÖNEMLİ ÇAĞRI
TRT, Dünya Kupası maçlarının Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısında bulundu.
Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.
TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC ¾
DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?
Dünya Kupası finali 18 Aralık 2022 tarihinde saat 18.00'da oynanacak. Maç, Lusail Stadyumu'nda oynanacak.