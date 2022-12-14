Dünya Kupası final maçı için adeta nefesler tutuldu. İlk etapta 13 Aralık'ta Hırvatistan ile Arjantin arasında oynanan maçta final biletini alan takım Arjantin olurken gözler şimdi Fas ve Fransa arasında yapılacak maça çevrildi. Öte yandan futbolseverler "2022 Dünya Kupası final maçı ne zaman, hangi tarihte?" sorularına yanıt arıyor. İşte Dünya Kupası final maçı tarihi ve merak edilen tüm bu detaylar.