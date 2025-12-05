Dünya kupası kura çekimi hangi kanalda? FIFA 2026 Dünya Kupası eşleşmeleri takip ediliyor!

Futbolseverlerin merakla beklediği Dünya Kupası kura çekimi için geri sayım başladı. Ay-yıldızlı ekibimizin hangi grupta yer alacağını belirleyecek olan kura çekiminin yayın bilgileri araştırılırken, Milli Takım'ın muhtemel rakipleri de konuşulmaya devam ediyor. Kritik çekiliş öncesi tüm gözler açıklanacak tarihte.
2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi 5 Aralık Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.
ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşecek kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinden canlı olarak yayınlanacak.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon bilet satıldı.
Maçların statları ve başlama saatleri ise, kura çekiminin ardından cumartesi günü duyurulacak.
İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke, organizasyona katılmayı garantiledi.
Birinci torba:
Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya
İkinci Torba:
Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya
Üçüncü torba:
Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika
Dördüncü torba:
Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A (İtalya-Kuzey İrlanda / Galler-Bosna Hersek), Avrupa Play-Off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk), Avrupa Play-Off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova) ve Avrupa Play-Off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti), FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo) ve FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 2 (Bolivya-Surinam / Irak)