Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye kaçıncı torbada? (Muhtemel rakipler)

Futbolseverlerin merakla beklediği Dünya Kupası kura çekimi için geri sayım başladı. Ay-yıldızlı ekibimizin hangi grupta yer alacağını belirleyecek olan kura çekiminin yayın bilgileri araştırılırken, Milli Takım'ın muhtemel rakipleri de konuşulmaya devam ediyor. Kritik çekiliş öncesi tüm gözler açıklanacak tarihte.

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi 5 Aralık Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.