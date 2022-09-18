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Giriş Tarihi: 18.9.2022 14:16

Dünya Kupası ne zaman oynanacak, hangi ay? 2022 Dünya Kupası’na kaç gün kaldı?

Dünya Kupası'na az bir süre kaldı. Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası 2022 kaç gün kaldı sorusu birçok futbolsever tarafından sorulmaktadır. Açıklanan tarihten bir gün önce başlaması kararlaştırıldı ve futbolseverler Dünya Kupası ne zaman oynanacak sorusunu yöneltiyor. İlk defa kış mevsiminde yapılacak olan büyük organizasyon, bütün futbolseverlerin bu yıl ilgi odağı olmuş durumda. Peki, Dünya Kupası ne zaman? Dünya Kupası hangi ay oynanacak? İşte detaylar…

Dünya Kupası ne zaman oynanacak, hangi ay? 2022 Dünya Kupası’na kaç gün kaldı?

İlk defa kış mevsiminde oynanacak olan Dünya Kupası 2022 için araştırmalar başladı. Katar'da düzenlenecek olan dünyanın en büyük futbol organizasyonu, bütün futbolseverlerin gözdesi halinde. Herkes, Dünya Kupası ne zaman, hangi ayda başlayacak sorusunu yöneltiyor. Her gün, Dünya Kupası'na kaç gün kaldı sorusu cevap aranıyor. Peki, Dünya Kupası ne zaman oynanacak? İşte detaylar…

DÜNYA KUPASI 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası grupları nisan ayında belli oldu. Dünya Kupası 21 Kasım ile 18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. Grup maçları 20 Kasım ile 2 Aralık tarihlerinde oynandıktan sonra 18 Aralık'a kadar eleme maçları düzenlenecek.

DÜNYA KUPASI İLK MAÇ 2022 NE ZAMAN?

Dünya Kupası ilk maç 20 Kasım'da Ekvator ile ev sahibi Katar arasında düzenlenecek.

DÜNYA KUPASI 2022'YE KAÇ GÜN KALDI?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına 63 gün kaldı. 63 gün sonra 4 yıl arayla oynanan Dünya Kupası'na futbolseverler buluşacak.

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Dünya Kupası finali 18 Aralık tarihinde Katar'ın Lusail Stadyumu'nda oynanacak.

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Dünya Kupası ne zaman oynanacak, hangi ay? 2022 Dünya Kupası’na kaç gün kaldı?
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