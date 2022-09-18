Dünya Kupası ne zaman oynanacak, hangi ay? 2022 Dünya Kupası’na kaç gün kaldı?

İlk defa kış mevsiminde oynanacak olan Dünya Kupası 2022 için araştırmalar başladı. Katar'da düzenlenecek olan dünyanın en büyük futbol organizasyonu, bütün futbolseverlerin gözdesi halinde. Herkes, Dünya Kupası ne zaman, hangi ayda başlayacak sorusunu yöneltiyor. Her gün, Dünya Kupası'na kaç gün kaldı sorusu cevap aranıyor. Peki, Dünya Kupası ne zaman oynanacak? İşte detaylar…
DÜNYA KUPASI 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası grupları nisan ayında belli oldu. Dünya Kupası 21 Kasım ile 18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. Grup maçları 20 Kasım ile 2 Aralık tarihlerinde oynandıktan sonra 18 Aralık'a kadar eleme maçları düzenlenecek.
DÜNYA KUPASI 2022'YE KAÇ GÜN KALDI?
2022 Dünya Kupası'nın başlamasına 63 gün kaldı. 63 gün sonra 4 yıl arayla oynanan Dünya Kupası'na futbolseverler buluşacak.
DÜNYA KUPASI GRUPLARI
A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator
B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna
C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri
E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda
F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana
2022 DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?
Dünya Kupası finali 18 Aralık tarihinde Katar'ın Lusail Stadyumu'nda oynanacak.