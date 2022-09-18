Dünya Kupası ne zaman oynanacak, hangi ay? 2022 Dünya Kupası’na kaç gün kaldı?

İlk defa kış mevsiminde oynanacak olan Dünya Kupası 2022 için araştırmalar başladı. Katar'da düzenlenecek olan dünyanın en büyük futbol organizasyonu, bütün futbolseverlerin gözdesi halinde. Herkes, Dünya Kupası ne zaman, hangi ayda başlayacak sorusunu yöneltiyor. Her gün, Dünya Kupası'na kaç gün kaldı sorusu cevap aranıyor. Peki, Dünya Kupası ne zaman oynanacak? İşte detaylar…