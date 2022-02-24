Dünya maskeden kurtuluyor

Birçok ülke, azalan vakalar ve yüksek aşılama oranı nedeniyle Kovid-19 tedbirlerini tümüyle kaldırırken, bir kısmı kısa zaman içinde kaldırmaya hazırlanıyor ya da önemli ölçüde gevşetiyor. İngiltere, "kişisel sorumluluk" sürecine geçerken, bugün Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesine yönelik yasal zorunluluğun kaldırılmasıyla ülkede tüm kısıtlamalar sona erecek. Ülkede Kovid-19 testi pozitif çıkanların evde kalmaları ve diğer kişilerle temastan kaçınmaları "tavsiye" olarak kalmaya devam edecek. İsveç, Norveç, Danimarka da tümüyle tedbirleri kaldırdı. Finlandiya'nın da 1 Mart'ta diğer İskandinav ülkelerine katılması planlanıyor. Fransa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı. Kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu devam ediyor.