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Giriş Tarihi: 25.2.2022

Dünya maskeden kurtuluyor

Dünya maskeden kurtuluyor
Birçok ülke, azalan vakalar ve yüksek aşılama oranı nedeniyle Kovid-19 tedbirlerini tümüyle kaldırırken, bir kısmı kısa zaman içinde kaldırmaya hazırlanıyor ya da önemli ölçüde gevşetiyor. İngiltere, "kişisel sorumluluk" sürecine geçerken, bugün Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesine yönelik yasal zorunluluğun kaldırılmasıyla ülkede tüm kısıtlamalar sona erecek. Ülkede Kovid-19 testi pozitif çıkanların evde kalmaları ve diğer kişilerle temastan kaçınmaları "tavsiye" olarak kalmaya devam edecek. İsveç, Norveç, Danimarka da tümüyle tedbirleri kaldırdı. Finlandiya'nın da 1 Mart'ta diğer İskandinav ülkelerine katılması planlanıyor. Fransa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı. Kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu devam ediyor.

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Dünya maskeden kurtuluyor
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