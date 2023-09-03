Dünya motokrosunun kadınlarda en iyisi belli oldu

Dünyanın en iyilerinin yarıştığı MXGP Türkiye'de ilk şampiyon belli oldu. Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın son yarışı olan MXWOMEN TÜRKİYE'de şampiyonluğu Courtney Duncan kazandı. Kawasaki'den Yeni Zelandalı Courtney Duncan, 4'ncü kez Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonu oldu. 270 puanla şampiyon olan Duncan'ın ardından GASGAS'dan İspanyol Daniela Guillen 250 puanla 2'nci oldu. 230 puan toplayan Kawasaki'den Hollandalı Van Drunen 3'ncü oldu.

TAKIMLARDA DA KAWASAKI

Bugün yapılan 2'nci yarışı, Fantic'ten Hollandalı Lynn Valk ilk sırada tamamladı. İkinciliği ise, Kawasaki'den Yeni Zelandalı Courtney Duncan alarak şampiyonluğunu ilan etti. Böylece Duncan, dördüncü kez dünya şampiyonu olarak tamamladı. 2'nci yarışın üçüncüsü ise, KTM'den Danimarkalı Sara Andersen oldu. Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (MXWOMEN) son ayağı olan Türkiye etabında ilk yarışı dün Courtney Duncan kazanmıştı. Yarışta ikinciliği Yamaha'dan Alman Larissa Papenmeier, üçüncülüğü ise GASGAS'tan İspanyol Daniela Guillen almıştı. Takımlarda şampiyonluğu Kawasaki 292 puanla alırken, ikinciliği 250 puanla GASGAS, 3'ncülüğü 217 puanla Yamaha aldı.