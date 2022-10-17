Dünya Müge Anlı’nın başarısını konuşuyor: Japon gelinin kahramanı oldu!

ÜNÜ SINIRLARI AŞAN GAZETECİNİN TEK BİR SÖZÜ YETTİ!

Gerçek aşkı bulduğunu sanırken hüsrana uğrayan Yumiko Sakagami, 10 Ekim Pazartesi günü katıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, "Türk nişanlım Mehmet Akif Turuşkan, beni evlilik vaadiyle dolandırıp kaçtı. Hem mağdur oldum hem saygınlığımı kaybettim. Sizin ününüz Japonya'ya kadar uzanıyor. Yaşadığım çaresizliğin son bulmasını, kaptırdığım parayı geri almayı istiyorum. Bana ancak siz yardım edersiniz" dedi.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Japon gelin Yumiko Sakagami'nin iddiaları sonrası dakikalar içinde bahsi geçen Türk nişanlı Mehmet Akif Turuşkan'a ulaştı. İddiaları reddeden Mehmet Akif Turuşkan, usta gazetecinin, "İmzaladığın evraklar var. Varsa borcun getir. Yumiko da ülkesine dönsün" çağrısı üzerine babası Yusuf Turuşkan'la bir sonraki gün canlı yayına katıldı. Türk nişanlısı ile stüdyoda yüzleşen Yumiko Sakagami, Müge Anlı'nın tek bir cümlesi ile eski kayınpederi Yusuf Turuşkan'dan mağduriyetinin giderileceğine yönelik söz aldı.

BALYA BALYA PARA CANLI YAYINDA TESLİM EDİLDİ!

El attığı her konuyu çözüme kavuşturan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, iddiaların odağındaki Mehmet Akif ve babası Yusuf Turuşkan'ı, 14 Ekim Cuma günkü canlı yayına bir kez daha davet etti. Canlı yayına katılan baba oğul, şahitler ve izleyicilerin huzurunda, Yumiko Sakagami'ye tamı tamına 4 milyon 300 bin yen ödedi. Balya balya parayı canlı yayında teslim alan Yumiko Sakagami, Müge Anlı sayesinde programdan mutlu bir şekilde ayrıldı. Usta gazetecinin başarısının altına attığı imza ile ünü bir kez daha ülke sınırlarını aştı.