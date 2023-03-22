Dünya Ormancılık Haftası’nda deprem şehitleri için fidanlar dikildi

Orman yangınlarının ve arkasından yaşanan kuraklıklara ve deprem felaketlerine karşı bu yıl Dünya Ormancılık Günü ve Haftası'nda fidan dikiminin yaygınlaştırılması için çalışmalar başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin açıklamaları ışığında 6 Şubatta depremde hayatını kaybedenlerin anısına 81 ilde hatıra ormanları kurmak amacıyla İstanbul'da da deprem şehitleri için fidan dikim töreni düzenlendi.
Eyüpsultan'da düzenlenen fidan dikim töreninde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depremde hayatını kaybeden deprem şehitleri için fidanı toprakla buluşturdu. Dünya Ormancılık Günü ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bakanlık tarafından 81 ilde hatıra ormanı kurulması çerçevesinde Dünya Ormancılık Günü ve Haftası'nda Eyüpsultan'da deprem şehitlerimiz için 'Fidan Dikim Töreni' gerçekleştirdik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Dünya Ormancılık Günü ve Haftası'nda, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ankara'da fidan dikim töreninde yaptığı açıklamada Türkiye'nin tarımsal üretimde olduğu gibi ormancılık alanındaki zenginliğini geliştirme çabasında olduklarını belirterek , "Son 20 yılda orman varlığını yüzde 12 artırarak 23,2 milyon hektara çıkardık ve orman parkı sayımızı 20 kat artışla 92'den 1826'ya çıkararak orman köylümüzün refahını artırmak için yüzde 20'si hibe, yüzde 80'i faizsiz ORKÖY kredisi verdik" dedi.