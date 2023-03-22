Dünya Ormancılık Haftası’nda deprem şehitleri için fidanlar dikildi

Dünya Ormancılık Günü ve Haftası'nda, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ankara'da fidan dikim töreninde yaptığı açıklamada Türkiye'nin tarımsal üretimde olduğu gibi ormancılık alanındaki zenginliğini geliştirme çabasında olduklarını belirterek , "Son 20 yılda orman varlığını yüzde 12 artırarak 23,2 milyon hektara çıkardık ve orman parkı sayımızı 20 kat artışla 92'den 1826'ya çıkararak orman köylümüzün refahını artırmak için yüzde 20'si hibe, yüzde 80'i faizsiz ORKÖY kredisi verdik" dedi.