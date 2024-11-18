Dünya Prematüre Günü’nde fidanlar toprakla buluştu

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Neonatoloji Bilim Dalı Öğretim üyesi olan Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, prematüre bebeklerin hayata tutunması için erken doğumun önlenmesine yönelik farkındalık kampanyalarının artırılması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Yıldızdaş, "Umarım bebeklerimizin yaşamı da ağaçlarımızın yaşamı gibi uzun ve sağlıklı olur" dedi.

Adana'nın yenidoğan bebek sağlığı açısından güçlü bir şehir olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yıldızdaş, "Ancak, prematüre doğum oranlarının azaltılması açısından, anne adaylarının düzenli gebelik takibi yaptırması çok önemli. Maalesef her 10 gebelikten biri erken doğumla sonuçlanıyor. Bazı prematüre bebekler aylarca yoğun bakım ünitesinde izleniyor. Bu dönemde, Yenidoğan Yoğun Bakım çalışanları ve aile işbirliği çok önemli. Anne sütü ile beslenme prematüre bebekler için çok önemli, bu nedenle anneler anne sütü getirmeleri konusunda desteklenmeli" diye konuştu.