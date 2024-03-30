Dünya şokta: Alzheimer organ nakliyle geçebiliyor

Kanada'da yapılan araştırma Alzheimer ile ilgili şaşırtıcı bir bulguyu ortaya koydu. British Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, genetik nedeniyle Alzheimer hastalığı olan donörlerin kemik iliğinden nakledilen fareleri incelerken Alzheimer'ın o farelere geçtiğini fark etti. Alzheimer'ın bu formuna sahip hastalar, plaklara dönüşebilen ve beyni bozabilen amiloid öncü protein (APP) geninin hatalı bir versiyonunu taşıyorlar. Uzmanlar, hastalığın yayılmasını önlemek için kan, doku ve organ bağışçılarının Alzheimer açısından taranması çağrısında bulundu. Ancak çalışmada, etkinin insanlarda da aynı olup olmadığını görmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu ifade edildi.