Dünya turuna çıkan genç İspanyol, Türkiye ve Tunceli’ye hayran kaldı

İspanyol Edgar Innerevo, 9 ay önce Valencia'dan bisikletiyle yola çıktı. 9 ayda 14 ülke gezen Innerevo, Türkiye turu kapsamında geldiği Tunceli'ye hayran kaldığını söyledi. Dünya turuna devam edeceğini söyleyen Innerevo, Türk insanı ve yemeklerini çok beğendiğini ifade etti. Tur kapsamında 14 ülkeyi gezdiğini ve şimdi de Türkiye'de olduğunu belirten Innerevo, "Ben, İspanya'dan geldim ve Çin'e gidiyorum. 9 aydır yoldayım ve 6 ay daha gideceğim.

Belki sonra dünya turu kapsamında Japonya, Kore ve Amerika'ya gideceğim. İspanya, İtalya, Fransa, İsveç, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bosna, Arnavutluk, Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye geldim. Tunceli ve Pülümür çok güzel. Ben, Munzur'a gittim. İnsanları çok iyi. Burada pide, lahmacun, Türk kahvaltısı çok güzel. Çay içmeyi seviyorum.

Türkiye'yi seviyorum. Türkiye'de 10 şehir gezdim" dedi. Tunceli'nin ardından Kafkaslara gideceğini söyleyen Edgar Innerevo, "Gürcistan, Ermenistan, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan'ın ardından Çin'e gideceğim" diye konuştu. 11 dil konuşabildiğini ifade eden Innerevo, "Tunceli'de biraz Zazaca öğrendim. Zazaca'yı tam öğreneceğim. Çok güzel bir dil, çok enteresan bir kültür" şeklinde konuştu. Innerevo, Türkiye'de insanların kendisini sıcak karşılamasından ötürü son derece memnun kaldığını da sözlerine ekledi.