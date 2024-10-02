Dünya yaşlılar gününde yaşlılarımız unutulmadı

Darülacezede düzenlenen 1 Ekim Dünya yaşlılar günü etkinliğine Darülaceze sakinlerinin yanı sıra AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, İl Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Serdar ve İl Yöneticileri katıldı. Darülaceze sakinlerine ikramların yapıldığı programda Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, yaşlıların adına özel dikilen ağaçların sertifikalarını kendilerine teslim etti. Programda bir selamlama konuşması yapan Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, "Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlarken, yaşlanmanın aslında doğduğumuz andan itibaren başladığını hatırlıyoruz. Hepimiz kendi yaşımızın en genciyiz ve Allah'tan sağlıkla yaş almayı diliyoruz. Sizler, bizler için çok kıymetlisiniz, başımızdan eksik olmayın." dedi.

Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer de etkinlikte bir konuşma yaparak, Darülaceze'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Serdar ise "Darülaceze Başkanımız ve tüm çalışanlara emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle Darülaceze'de düzenlenen etkinlik, kanunî Hilal Şahin'in sunduğu mini dinleti ile son buldu.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Darülaceze sakinlerine özel bir Boğaz turu düzenledi. 100'ü aşkın katılımcı, canlı müzik eşliğinde İstanbul'un güzelliklerini keşfederken nostalji dolu anlar yaşadı.