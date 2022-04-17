Dünya Yetimler Günü’nde Suriyeli yetimler unutulmadı

Her yıl Ramazan ayının 15.inci gününde çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği Dünya Yetimler Günü'nde İHH İnsani Yardım Vakfı, yurtiçi ve yurtdışında birçok bölgede yetim çocuklarla buluştu.

Yetim çocuklara yönelik birçok alanda hizmet verdiklerini söyleyen Suriye Babuselam Koordinasyon Merkezi sorumlusu Tahir Güzelel, "Mübarek Ramazan günlerinde yetim çocuklarımıza her gün iftar vermeye gayret gösteriyoruz. Bugün ise Dünyanın birçok bölgesinde coşkuyla kutlanan 'Dünya Yetimler Günü' kapsamında Şam Yetimler Köyü'nde bin 200 kişilik iftarı yetim çocuklarımıza ve ailelerimize ulaştırdık. Bu özel günde yetim çocuklarımızın mutluluğuna vesile olan değerli bağışçılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kurulan oyun parkurlarında doyasıya eğlenen yetim çocuklara programın sonunda çeşitli hediyeler verildi.

DÜNYA YETİMLER GÜNÜ

Dünya Yetimler Günü, İHH İnsani Yardım Vakfı ve İslam İşbirliği Teşkilatı ortaklığıyla 2013 yılında "İslam Dünyasında Yükselen Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü" başlığı altında İstanbul'da düzenlenen 5. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı'nda ilan edildi.