Haberler Yaşam Haberleri Dünya Yetimler Günü'nde Suriyeli yetimler unutulmadı
Giriş Tarihi: 17.4.2022 14:14 Son Güncelleme: 17.4.2022 14:23

Dünya Yetimler Günü'nde Suriyeli yetimler unutulmadı

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Dünya Yetimler Günü’nde Suriyeli yetimler unutulmadı

Suriye’nin Azez kırsalında kurulan Şam Yetimler Köyü’nde '15. Ramazan Dünya Yetimler Günü'nde yetim çocuklar iftar şenliğinde buluştu. Kurulan oyun parkurlarında doyasıya eğlenen yetim çocuklara programın sonunda çeşitli hediyeler verildi.

Her yıl Ramazan ayının 15.inci gününde çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği Dünya Yetimler Günü'nde İHH İnsani Yardım Vakfı, yurtiçi ve yurtdışında birçok bölgede yetim çocuklarla buluştu.

Yetim çocuklara yönelik birçok alanda hizmet verdiklerini söyleyen Suriye Babuselam Koordinasyon Merkezi sorumlusu Tahir Güzelel, "Mübarek Ramazan günlerinde yetim çocuklarımıza her gün iftar vermeye gayret gösteriyoruz. Bugün ise Dünyanın birçok bölgesinde coşkuyla kutlanan 'Dünya Yetimler Günü' kapsamında Şam Yetimler Köyü'nde bin 200 kişilik iftarı yetim çocuklarımıza ve ailelerimize ulaştırdık. Bu özel günde yetim çocuklarımızın mutluluğuna vesile olan değerli bağışçılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kurulan oyun parkurlarında doyasıya eğlenen yetim çocuklara programın sonunda çeşitli hediyeler verildi.

DÜNYA YETİMLER GÜNÜ

Dünya Yetimler Günü, İHH İnsani Yardım Vakfı ve İslam İşbirliği Teşkilatı ortaklığıyla 2013 yılında "İslam Dünyasında Yükselen Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü" başlığı altında İstanbul'da düzenlenen 5. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı'nda ilan edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li başkanın 'prestij projem' dediği 11 milyonluk harabe! 7 yılda bitti 7 günde çöktü
Bayraktar TB2 Fransa'nın gündeminde: Adına marş yazılan Türk yapımı SİHA...
Basındaki haberler Yunan makamlarını harekete geçirdi! Operasyondan korktular hainlere yol verdiler
İşkenceye uğrayan Demet SABAH'a konuştu: "İnsanların yüzüne bakamıyorum, kimseyle konuşamıyorum"
Ankara'da kan donduran vahşet: 'Sen daha ölmedin mi?'
Rusya'dan flaş Türkiye kararı! 5 ürünün ithalatına yönelik kısıtlama kaldırıldı
Son dakika: Sanatçılarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz
İkizlerine kavuşmak için gün sayan Seray Sever hamilelik sürecini anlattı! ‘Çocuklarımı çiftlikte büyüteceğim’
İlkokul yolu
Son dakika: MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK/YPG sözde sorumlusu 'Rojvan Van' kodlu Mehmet Aydın etkisiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya Yetimler Günü'nde Suriyeli yetimler unutulmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA