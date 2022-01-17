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Giriş Tarihi: 17.1.2022 09:43 Son Güncelleme: 17.1.2022 09:54

Ersan Kaya, Ahmet Çalık’ı unutmadı

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Ersan Kaya, Ahmet Çalık’ı unutmadı

İsviçre'nin Basel şehrinde yaşayan Konyalı sanatçı Ersan Kaya, bugüne kadar sanat ve spor dünyasından birçok ismi yağlı boya ile resmetti. Kaya, son olarak geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık’ı resmetti. Ersan Kaya, yaptığı resmi Ahmet Çalık adına Konyaspor kulübüne vermek istediğini söyledi.

Bugüne kadar Emmanuel Adebayor, Robinho, İvan Rakitic, Chiellini, Loris Karius, Gael Clichy, Mesut Özil, Nuri Şahin, İrfan Can Kahveci, Sergen Yalçın, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Arda Turan, Şenol Güneş ve dünya futbolunun efsanevi isimlerinden Paolo Maldini ile hala aktif futbol oynayan birçok dünya yıldızının yağlı boya resimlerini yapan Ersan Kaya, bir hafta önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ı da unutmadı.

Kaya, başarılı futbolcunun formalarını giydiği Gençlerbirliği, Galatasaray ve Konyaspor isimlerinin de yazıldığı resmi, Ahmet Çalık adına Konyaspor kulübüne vermek istiyor.

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Ersan Kaya, Ahmet Çalık’ı unutmadı
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