Ersan Kaya, Ahmet Çalık’ı unutmadı

Bugüne kadar Emmanuel Adebayor, Robinho, İvan Rakitic, Chiellini, Loris Karius, Gael Clichy, Mesut Özil, Nuri Şahin, İrfan Can Kahveci, Sergen Yalçın, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Arda Turan, Şenol Güneş ve dünya futbolunun efsanevi isimlerinden Paolo Maldini ile hala aktif futbol oynayan birçok dünya yıldızının yağlı boya resimlerini yapan Ersan Kaya, bir hafta önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ı da unutmadı.
Kaya, başarılı futbolcunun formalarını giydiği Gençlerbirliği, Galatasaray ve Konyaspor isimlerinin de yazıldığı resmi, Ahmet Çalık adına Konyaspor kulübüne vermek istiyor.