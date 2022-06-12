Haberler Yaşam Haberleri Dünyaca ünlü giyim markasının o reklamına tepki yağdı: #zarahaddinibil
Giriş Tarihi: 12.6.2022 13:20 Son Güncelleme: 12.6.2022 13:29

Dünyaca ünlü giyim markasının o reklamına tepki yağdı: #zarahaddinibil

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Dünyaca ünlü giyim markasının o reklamına tepki yağdı: #zarahaddinibil

Dünyaca ünlü giyim markası ZARA’nın sandaletleri ekmeklerin üzerine koyarak hazırladığı reklamı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Ekmeğin üzerine konulan sandaletli reklamın ekmeğe bir saygısızlık olduğunu dile getiren sosyal medya kullanıcıları #zarahaddinibil etiketi de açtı. Sanatçı Yıldız Tilbe de tepki gösterenlerden olurken Tilbe sosyal medyadan “Ekmeğe bu hakaret nasıl yapılır?” diye sordu.

Dünyaca ünlü giyim markası ZARA'nın reklamı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Giyim markasının sandaletleri ekmeklerin üstüne koyarak hazırladığı ve internet sitesinde yer alan görseline sosyal medyadan tepki yağdı.


#ZARAHADDİNİBİL ETİKETİ AÇILDI: "YAZIKLAR OLSUN! BU HADSİZLİĞE SESSİZ KALMAYALIM!"

Ekmeğin üzerine konulan sandaletli reklamın ekmeğe bir saygısızlık olduğunu dile getiren sosyal medya kullanıcıları #zarahaddinibil etiketi açtı. Sosyal medya kullanıcıları bu etiketin altında sandaletin ekmeğin üzerine konularak hazırlanan görselin ekmeğe bir saygısızlık içerdiğini ve kınadıklarını ifade etti.

Said Ercan isimli sosyal medya kullanıcısı ise reklamın yer aldığı internet sitesinin linkini paylaşarak "Zara ekmeği ayaklar altında alan bir sandalet reklamına imza attı. Dünya bir kıtlık yaşarken buğday sorunu baş göstermişken, bu reklamı hiç masum bulmadım! Başlattığımız tepki ses getirdi! kaynak soranlar olmuş, buyrun link burada" dedi.

Umutcan K. isimli sosyal medya kullanıcısı da ünlü giyim firmasına tepki göstererek "ZARA yeni Sandaletlerini tam da böyle tanıtıyor! Bir tarafta yapay gıda kriziyle ekmeğe ulaşamayan milyonlar, bir tarafta ekmeği ayaklar altına alan küresel firmalar. Yazıklar olsun! Bu hadsizliğe sessiz kalmayalım!" ifadelerini kullandı.

Hacer Durmuş ise ekmeğe saygısızlık yapıldığını belirttiği görsele şöyle tepki gösterdi: "Bizim insan merkezli medeniyet anlayışımız ekmeği nimet görmeyi öğretti bize biz ekmek yere düşünce 3 defa öpüp başımıza koyarak büyüdük şimdi kimse bize buna sessiz kalın diyemez! İnsanın değerlerini, vicdanını korumak zorundayız"

İsmail Karaağaç da (MHP Balıkesir İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi) tepki gösterenlerden oldu. Karaağaç sosyal medyadan "Ekmeğimizi iğrenç reklam bültenlerinde sergileyen hadsizlere gerekli tepkiyi göstermek herkesin ortak aklı olmalı... #zarahaddinibil" ifadelerini kullandı.

YILDIZ TİLBE: "EKMEĞE BU HAKARET NASIL YAPILIR?"

Sanatçı Yıldız Tilbe de sosyal medyadan tepki gösterenlerden oldu. Sosyal medyada açılan etikete destek veren Yıldız Tilbe tepkisini şöyle dile getirdi: "Allah size o ekmeğin kırıntısını nasip etmesin. Kapansın ZARA kendi memleketine gitsin, Allah orada versin cezalarını bize bulaştırmasın. Nimet sizi çarpsın, ayaklar altında siz kalın İnşallah ve inşallah. Dünyada ve ülkemizde o kadar aç ve muhtaç varken, ekmeğe bu hakaret nasıl yapılır?"

Sosyal medyada tepkiler sürerken ZARA'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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Dünyaca ünlü giyim markasının o reklamına tepki yağdı: #zarahaddinibil
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