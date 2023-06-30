Dünyaca ünlü ilaç firması boğaz spreyini doğal diye tanıttı

İstanbul Ümraniye'de faaliyet gösteren ünlü bir ilaç firmasında reklam krizi patlak verdi. İddiaya göre ilaç şirketinin üst düzey yetkilisi Sercan Y.(39), internet ortamında firmaya ait bir ürünün reklamını yapmak istedi. İlacın yapımında kullanılan ürünler yapılan reklam kampanyalarında doğal olarak lanse edilince olanlar oldu.

ÜNLÜ FİRMADAN YASAK REKLAM KAMPANYASI

Ürettiği birçok ürünle milyonlarca kişiye hizmet veren dünyaca ünlü ilaç firmasının yeni ürünü fiyaskoyla sonuçlandı. İddiaya göre şirketin üst düzey yöneticisi Sercan Y., firmanın yeni ürünü olan "Aspi Natura" isimli boğaz spreyini tanıtmak amaçlı reklam kampanyası başlattı. Ünlü firmanın sosyal medya platformları ve internet sitelerinde yeni ürünün içeriğini 'doğal' olarak tanıttığı reklamları Türk Eczacılar Birliği Başkanlığı'nı harekete geçirdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN İKAZINI TAKMAMIŞLAR

İddiaya göre ilacın üzerinde yazılar dışında ilacın doğal olduğuna ve hastalıklara iyi geldiğine dair reklamasyonlar da yer aldı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 28 Nisan 2022 tarihinde şirkete adı geçen spreyin tanıtım ve reklam faaliyetlerine son verilmesine dair yazı yazdı. Buna rağmen firma, Kasım ayına kadar reklam kampanyalarını sürdürünce Türk Eczacılar Birliği Başkanlığı savcılığa başvurdu, dünyaca ünlü ilaç firması hakkında suç duyurusunda bulundu.

FİRMA YETKİLİSİNDEN SUÇLAMALARA RET

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu şikayet üzerine ünlü firmanın yetkilisi Sercan Y. hakkında soruşturma başlattı. Şüpheli firma yöneticisi ise ifadesinde gerekli hukuki ve idari izinleri aldıklarını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

Savcılık olayla ilgili tüm araştırmaları tamamlamasının ardından yürütülen soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede tüm anlatılanlar ışığında şüpheli Sercan Y'nin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve atılı suçu işlediği yolunda kamu davası açmak için yeterli şüphe oluşturacak kadar delil elde edildiği vurguladı.

ÜNLÜ FİRMA YÖNETİCİSİNE DAVA AÇILDI

Dünyaca ünlü firmanın yöneticisine bu tarz reklamların yasaklanmış olmasına rağmen ısrarla reklam kampanyalarına devam ettiği ve izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışı yaptığından 20 bin Türk Lirasından 300 bin Türk Lirasına kadar idari para cezası talebiyle dava açıldı.