Dünyaca ünlü lüks markasının ’sahte ürün’ davasında yeni gelişme

İngiliz bir lüks giyim markası, kendisiyle özdeşleşen ünlü ekose deseni için savaş açtı. Dünyaca ünlü moda evi, kıyafet, parfüm ve moda aksesuarları üreticisi marka, tekstil ürünleri satan bir mağazanın sahibiyle davalık oldu. Lüks markanın tekstil mağazasıyla girdiği davaya son noktayı Yargıtay koydu.

ÜNLÜ MARKANIN PİJAMA SAVAŞINA 3 YIL HAPİS İSTEMİ

Olay 2012 yılının ağustos ayında İstanbul Bakırköy'de yaşandı. İddiaya göre tekstil ürünleri satan mağazada satışa sunulan pijamalarda, dünyanın en değerli yüz markası içinde yer alan ve ekose deseniyle bilinen markanın taklitleri yer alıyordu. İhbarı alan lüks giyim markası "Hak sahibi biziz, tescilli markayız" diyerek şikayetçi oldu, mağazadaki alt üst takım olmak üzere 638 pijamaya el konuldu. Mağaza sahibi Ali M.'ye "marka hakkına tecavüz" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ORİJİNAL İLE TAKLİT ÜRÜNE RAPOR DÜZENLENDİ, CEZA GELDİ

Mağaza sahibi mahkemede pijama takımlarını tanımadığı bir seyyar satıcıdan taklit ürün olduğunu bilmeden aldığını ve mağazasında satışa sunduğunu söylese de, orijinal ürünlerle karşılaştırılması yapılan taklit ürünlere dair dosyaya gelen bilirkişi raporu ceza vermeye yeterli oldu. Raporda pijama takımında markanın etiketi kullanılmadığı ancak kumaşında marka adına tescilli ekosenin taklit edildiği belirtildi. Rapordan hareketle mağaza sahibine 10 ay hapis cezası ve 80 lira adli para cezası verildi.

"TÜM EKOSELİ KUMAŞLAR MARKANIN TEKELİNE BIRAKILAMAZ" BERAATI

Mağaza sahibi karara itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 31. Ceza Dairesi emsal bir karara imza attı. Daire, iki ürün arasında renk, genel görünüm ve insan duyularında bıraktığı izlenimin bir bütün olarak değerlendirildiğinde ortalama tüketici yönünden benzerlik oluşturmayacağını kaydetti. "Aksi halde tüm ekose desenli kumaşların lüks markanın tekeline bırakılacağı sonucunu doğurur" dedi. Bu durumun hukuki güvenlik ve belirlilik ilkeleriyle bağdaşmayacağını belirten daire, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle verilen cezayı bozdu, sanığın beraatına karar verdi.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Bu kez de karara dünyaca ünlü marka itiraz etti. Nihai karar Yargıtay'dan geldi. İstinaf Mahkemesi'nin kararının yerinde olduğunun altını çizen Yargıtay, kararda hukuka aykırılık olmadığını belirterek beraat kararını onadı.