Dünyaca ünlü plaj beyaza büründü

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla genelinde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Uyarının ardından Marmaris, Datça, Fethiye, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde kar yağışı başladı. Etkisini artıran yağıştan dolayı kar kalınlığı arttı. Marmaris'in Osmaniye, Bayır, Turunç, Dereözü bölgesinde kar etkili oldu. Yağış nedeniyle yüksek kesimlerdeki yollar trafiğe kapatıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu plajı beyaza büründü. İlk kez kar yağışını gören bazı vatandaşlar, kendini dışarı attı. Karın keyfini yaşayan Muğlalılar, o anları görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Kardan dolayı ulaşıma kapatılan yollarda ekipler çalışma yaptı. Yolda kalan sürücülere yardım edildi. Vatandaşlara gerekmedikçe yola çıkmamaları ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.