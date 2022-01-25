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Giriş Tarihi: 25.1.2022 10:07 Son Güncelleme: 25.1.2022 10:11

Dünyaca ünlü plaj beyaza büründü

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Dünyaca ünlü plaj beyaza büründü

Gözde turizm merkezi Muğla’da, kar yağışı etkili oldu. Bazı bölgelere ilk kar yağdı. Dünyaca ünlü İztuzu plajı beyaza büründü. Bazı bölgelere ilk kez kar yağdı. Karın heyecanını yaşayan vatandaşlar, o anların keyfini yaşadı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla genelinde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Uyarının ardından Marmaris, Datça, Fethiye, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde kar yağışı başladı. Etkisini artıran yağıştan dolayı kar kalınlığı arttı. Marmaris'in Osmaniye, Bayır, Turunç, Dereözü bölgesinde kar etkili oldu. Yağış nedeniyle yüksek kesimlerdeki yollar trafiğe kapatıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu plajı beyaza büründü. İlk kez kar yağışını gören bazı vatandaşlar, kendini dışarı attı. Karın keyfini yaşayan Muğlalılar, o anları görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Kardan dolayı ulaşıma kapatılan yollarda ekipler çalışma yaptı. Yolda kalan sürücülere yardım edildi. Vatandaşlara gerekmedikçe yola çıkmamaları ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

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Dünyaca ünlü plaj beyaza büründü
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