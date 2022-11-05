Dünyaca ünlü saatleri yurda sokan kaçakçılara göz açtırılmadı

Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; yabancı uyruklu M.J.K. isimli şahsın dünyada isim yapmış markalara ait maddi değeri yüksek olan saatleri kaçak yollarla ülkeye sokarak İstanbul ilinde sattığı bilgisi alındı.

MEZAT YOLUYLA KAÇAK SAAT SATMIŞLAR

Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekiplerince yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde; şüpheli şahsın Fatih ilçesindeki işyeri tespit edildi. Bu bölgede incelemelerini derinleştiren ekipler; şüphelinin yurtdışından kaçak yollarla getirdiği kaçak saatleri işyerinde düzenlediği açık artırma usulüyle sattığını belirledi. Söz konusu işyerine düzenlenen operasyonla şüpheli M.J.K. kıskıvrak yakalandı. Ayrıca, takip edilen araçta yapılan aramalarda; İ.G. ve T.G. isimli şüpheli şahıslar kaçak saatler ile yakalandı. İşyerinde ve araçta yapılan aramalarda; dünyaca ünlü saat markalarına ait 372 adet kaçak saat ile satıştan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Yakalanan M.J.K., İ.G. ve T.G. isimli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, şüphelilerin irtibatlı olduğu kişi ya da kişileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

GÜMRÜK KAÇAĞI 125 BİN ADET ŞERİT METRE ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılara göz açtırmayan Jandarma ekiplerince düzenlenen diğer bir operasyonla; kaçak yollardan Türkiye'ye soktuğu kaçak malzemeleri İstanbul ili ve Türkiye genelinde internet üzerinden satışa sunarak, haksız kazanç sağlayan şüpheli (B.K.) yakalandı.

Şüpheli B.K.'nın Esenler ilçesinde bulunan adresinde yapılan aramalarda; 125.000 adet gümrük kaçağı şerit metre ele geçirildi. Şüpheli B.K.ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.