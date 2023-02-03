Haberler Yaşam Haberleri Dünyaca ünlü tasarımcı Paco Rabanne hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 3.2.2023 20:11

Dünyaca ünlü tasarımcı Paco Rabanne hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İspanyol tasarımcı Paco Rabanne, 88 yaşında hayatını kaybetti.

AA
Dünyaca ünlü tasarımcı Paco Rabanne hayatını kaybetti

Tasarımcının sahip olduğu modaevinin ana şirketi Piug, moda dünyasının önemli isimlerinden Paco Rabanne'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, 20. yüzyılın ufuk açıcı modacılarından olan Rabanne'nin anısının yaşatılacağı belirtildi.

88 YAŞINDAYDI

Le Telegramme gazetesindeki habere göre, Rabanne'nin Fransa'nın kuzeybatısındaki sahil bölgesi Brittany'ye bağlı Portsall ilçesindeki evinde 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Dünyaca ünlü modacının tasarladığı parfüm ve kıyafetler birçok ülkede satılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyaca ünlü tasarımcı Paco Rabanne hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA