Dünyaca ünlü tasarımcı Paco Rabanne hayatını kaybetti

Tasarımcının sahip olduğu modaevinin ana şirketi Piug, moda dünyasının önemli isimlerinden Paco Rabanne'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, 20. yüzyılın ufuk açıcı modacılarından olan Rabanne'nin anısının yaşatılacağı belirtildi.
88 YAŞINDAYDI
Le Telegramme gazetesindeki habere göre, Rabanne'nin Fransa'nın kuzeybatısındaki sahil bölgesi Brittany'ye bağlı Portsall ilçesindeki evinde 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Dünyaca ünlü modacının tasarladığı parfüm ve kıyafetler birçok ülkede satılıyor.