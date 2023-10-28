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Giriş Tarihi: 29.10.2023

Dünyada barış isteyen tek lider Erdoğan

Zeynep Solmaz: Erdoğan mazlumların hakkını koruyor A. Muhammed: Erdoğan dışında kimse barış istemiyor Huri Calp: Katliama sessiz kalmamak için buradayız Adem Yeni: Mazlumların sahipsiz olmadığını gösterdik

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Dünyada barış isteyen tek lider Erdoğan
İstanbul'daki Büyük Filistin Mitingi'ne İsrail zulmüne karşı en yüksek sesle haykırmak için Türkiye'nin dört bir yanından her yaştan vatandaşlar akın etti. SABAH miting alanının nabzını tuttu. İşte vatandaşların görüşleri:
Huri Calp: Gazze'deki katliam beni ve çocuklarımı çok üzdü.
Katliama sessiz kalmamak için bu mitinge geldik. Masum insanların yanında olduğumuzu göstermek için bu mitingde dünyaya haykırıyoruz.
Ebrar Calp ve kardeşi Azra Calp:
Yaralı çocukları görünce çok üzülüyoruz. Sürekli ağlıyoruz. Çocuklar ve anneler ölmesin, bu savaş bitsin.
Şeyma Yartemiz, Halime Çiftçi, Mürvet Doğan: Ev hanımıyız.
Filistin'de ve Gazze'de yaşananlar bir insanlık suçudur. Gerekirse Nene Hatun'lar, Kara Fatma'lar olarak savaşmaya gidebiliriz. Hepimiz anneyiz ve insanlık dışı bu müdahaleye sessiz kalamayız. Çocuklarımızı da alıp bu zulme dur demeye geldik.
Bugün Filistinlilere yapılanın yarın bizim ülkemize de yapılmaması için buraya geldik.




Emine Atalay ve oğlu Ekrem Aras: Yapılan zulmü dünyaya duyurmaya ve destek olmaya geldik.
Kudüs'e ve Filistin'e sahip çıkacağız. Allah'ın izniyle başaramayacaklar.
Avukat Yusuf Demir: Zalimlere geri adım attırmak için buradayız. Mücadelemizi kaybetmeden Filistin özgür olana kadar direneceğiz.
Adem Yeni: Mazlumların sahipsiz olmadığını göstermek için geldik.
Zeynep Solmaz: Cumhurbaşkanı Erdoğan, mazlumların hakkını savunmak için 'Barış' diyor. Yüreğinde insan sevgisi olan herkes bu vahşete 'dur' demelidir. Biz de onun için, vahşete 'dur' demek için buradayız.
Selçuk Arslan: Gazze'deki durum yüreğimizi yakıyor. Orada bir vahşet sergileniyor. Filistin halkı dünyanın gözü önünde katlediliyor.
Barışı sadece Erdoğan istiyor. İnsanlık adeta bu zulüm karşısında taş kesilmiş gibi. Temennimiz zulmün bir an önce son bulması.
Ahmed Muhammed: Mısır'dan Türkiye'ye okumak için geldim. Erdoğan dışında hiçbir lider barış istemiyor. Arap ülkeleri de sessiz. Umarım bir an önce katliamlar son bulur. Bugün buraya Gazze'ye destek olmak için geldim.




İSTANBUL GAZZE'Yİ YALNIZ BIRAKMADI
Dün Atatürk Havalimanı'nda resmi rakamlara göre 1.5 milyon kişi Gazze'ye destek vermek için buluştu. Bu tarihi buluşma, dünyada Filistin için yapılan en kalabalık eylemlerin başında geliyor. 100 yıl önce Osmanlı sınırları içerisinde olan bu topraklara payitaht olan İstanbul'dan verilen bu destek çok anlamlıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki en önemli vurgu "İsrail'in savaş suçlusu olarak yargıya taşınması" kararlılığı oldu. Türkiye muhtemelen Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunacak. Ayrıca İsrail'in uluslararası alanda propaganda ve algı savaşını kaybettiğini de söyledi. Siyonizmin başkenti olan Londra'da ve Batılı başkentlerden gelen İsrail'i protesto eden görüntüler, Siyonist devletin bu savaşı kaybettiğinin göstergesi.

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Dünyada barış isteyen tek lider Erdoğan
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