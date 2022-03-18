Dünyada bir ilk: 3. yüzyıldan bugüne sağlam ulaştı

Kocaeli'nde bir inşaat kazısı esnasında bulunan ve yapılan kurtarma kazı çalışmaları ile ortaya çıkarılan 5 lahitten biri olan, bir imparatorun yakın korumasına ait Lahit, yüzyıllar sonra ilk kez açıldı.

Lahit içerisindeki iskelet ve eşyalar el değmemiş şekilde bulundu. Bugüne kadar sayısız medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında, ilk defa bir imparatorun koruyucusu unvanını taşıyan kişiye ait lahit bulundu.

1. KONSTANTİN'İN YAVERİ

2017'de Kocaeli'nde İSU binası için yapılan inşaat kazısı esnasında bulunan tarihi mezarlar ve lahitler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Müze Müdürlüğü Başkanlığı kurtarma kazısı başlattı. Yapılan kazı çalışmaları sonucu 32 kiremit mezar ile birlikte 5 lahit mezar bulundu. 2 yıllık çalışma sonucunda bulunan lahit mezarlardan biri gömüldükten sonra ilk kez açıldı.

1. Konstantin'in yaveri ve en yakın koruması unvanını taşıyan Tziampo'ya ait olduğu öğrenilen Lahit içerisinden Tziampo'nun kemikleri ve o dönem mezarına bırakılan eşyaları el değmemiş halde bulundu.

DÜNYADA BİR İLK

İnşaat esnasında bulunan mezarlar ile ilgili inceleme çalışmaları devam ederken, ekibi ile ortaya çıkartılan eserleri araştıran Kocaeli Müzeler Müdürü Serkan Gedük, yapılan büyük keşfin belgelenen imparator koruyucusuna ait lahit olarak envantere kayıt edildiğini belirtti.

Konu ile ilgili konuşan Gedük, "Kazı yaptığımız alanda toplam 32 adet kiremit mezar, 4'ü yazıtlı 5 lahit mezar bulundu. Bu lahit mezarlardan biri Latince yazılıydı. Roma ve Nicomedia tarihi açısından son derece önemli bir keşifti. Bu lahitte yapılan bilimsel araştırmalar sonucu, lahidin, 1. Konstantin dönemine ait imparatorun koruyucusu unvanı taşıyan Romanya kökenli Tempo'nun lahidi olduğu belirlendi.

Lahidin M.S. 3. Yüzyıla ait olduğunu değerlendiriyoruz. Mezar, kemikler ve eşyalarla sağlam bir şekilde bulundu. Bu dünyada bir ilk. Kültür ve turizm açısından son derece kıymetli ve ender buluntulardan oldu. Alanın Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ön projesi hazırlandı ve onaylandı. İlerleyen dönemlerde alan turizme, ülkemize kazandırılacak" dedi.

"OĞLUM VE EŞİM DIŞINDA KİMSE GÖMÜLMESİN"

Öte yandan bulunan Lahdin üzerinde "Oğlum ve eşimin dışında kimse gömülmesin" yazıldığı öğrenilirken, Lahit sayesinde Roma tarihiyle ilgili yeni bilgilere de ulaşılmış oldu. Bu bilgilerden biri Tziampo'nun doğum yeri olarak geçen Datça Minur ismine tarihte ilk kez rastlandı. Ayrıca bu bölgenin Romanya'da bulunduğu üzerinde duruluyor. Alanda çalışmalar devam ediyor.