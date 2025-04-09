Dünyada dijital yasaklar artıyor

Sosyal medyanın yaygınlık kazanması özellikle çocukları olumsuz etkileyebiliyor. Ekran başında geçirilen uzun süreler manipülasyon, dijital zorbalık, nefret söylemi, mahremiyetin ihlali, dolandırıcılık ve siber güvenliğe dair endişeleri artırıyor. Bu nedenle ülkeler, çocuk ve gençlere yönelik dijital cihaz ve platform kısıtlamalarını artırıyor. İşte o ülkeler:

Avusturya'da 1 Mayıs'tan itibaren ilk ve ortaokullarda cep telefonu ile akıllı saat gibi dijital cihazların kullanımına izin verilmeyecek.

Fransa'da 2023'ten itibaren 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı oluşturabilmesi için ebeveyn izni gerekiyor. 2024'te ise 11 yaş altına cep telefonu yasağı ile 13 yaş altına internet bağlantılı telefon yasağı gibi daha sıkı kurallar getirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Almanya'da 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımı için ebeveynlerin izni gerekiyor. Hessen eyalet hükümeti okullarda öğrencilerin akıllı telefon kullanımını yasaklamayı planlıyor.

ABD'de California, Florida, Indiana, Louisiana, Minnesota, Ohio, South Carolina ve Virginia eyaletlerinde, okullarda cep telefonuna erişim kısmen ya da tamamen yasak.

Brezilya, ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımının yasaklanmasına yönelik düzenlemeyi 20 Aralık 2024'te kabul etti.

INSTAGRAM'A 16 YAŞ SINIRI

ABD'li teknoloji şirketi Meta, Instagram platformundaki 'Teen Accounts'a (Genç Hesapları) ilişkin yenilikleri açıkladı. Açıklamada, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan 'canlı yayın' özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda 'otomatik bulanıklaştırma' özelliğini kapatamayacağı bildirildi. Ayrıca, 'Teen Accounts' özelliğinin Facebook ve Messenger'a da genişletileceği kaydedildi.