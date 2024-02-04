Dünyada eşi benzeri yok...  Hilmi Türkmen’den çocuk köyü müjdesi: “Çok az kaldı, burası çok güzel olacak!”

Dünyada eşi benzeri olmadığı açıklanan, Üsküdar'ın Küçüksu Mahallesi'nde kurulan Üsküdar Çocuk Köyü'nün bitimine az kaldığını duyuran Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Buraya bol bol meyve ağacı, koyun, inek, tavuk gelecek. Hatta at bile olacak. Yerler köy çimi olacak, çok az kaldı, burası çok güzel olacak! O uzakta, hep gitmek istenen köy var ya hani, artık çok yakın olacak! Üsküdar'da her çocuğun bir köyü olacak!" dedi.

Üsküdar Çocuk Köyü'nde köy meydan, biyolojik gölet, çocuk oyun alanı, perma kültür alanı, hayvan çiftliği, su değirmeni, piknik alanı, köy camisi gibi alanlar da bulunuyor. Ayrıca çim amfi, yeşil köprü ve arkatlı yol, kaya bahçesi, macera alanı ve orman meyveleri bahçesi de olacak. Çocukların aileleri ise köyde bulunan otoparka araçlarını park edebilecekler.

ÇOCUK KÖYÜNE GİRİŞ ÜCRETSİZ

Şehrin karmaşasından uzak, köy ortamını sonuna kadar yaşamaları için kurulan çocuk köyü ise 85 bin dönümlük bir alanda kuruluyor. Çocuklar bu köyde şehrin göbeğinde doğal hayatı yaşayarak eğlenceli bir zaman geçirebilecek ve oyunlar oynayarak doğal hayatı en güzel biçimde yaşayabilecekler. Çocuk Köyü'ne giriş ise ücretsiz olacak.