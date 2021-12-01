Dünya’da ilk kez tespit edildi, adını eski tarım bakanından aldı

Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İnanç Özgen, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Serdar Tezcan ve Barış Çerçi'nin çalışması sonucunda Mardin'in Ömerli ilçesindeki kiraz bahçelerinde yeni bir böcek türü keşfedildi.

Profesör Doktor İnanç Özgen'in topladığı örneklerin incelemesi sonucunda yarımkanatlılar takımının bitki tahtakuruları familyasında yer alan Phytocoris cinsine ait bir yeni bir tür olduğu saptandı.

Barış Çerçi tarafından tanımlanan türe Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bitki korumacılarından, Zirai Mücadele Araştırma Enstitülerinin kurucularından eski tarım bakanı merhum Nihat Şevket İyriboz'un adına dayanılarak 'Phytocoris iyribozi' ismi verildi. Dünyada ilk defa tespit edilen böcek türünün örnekleri İzmir'de bulunan Lodos Entomoloji Müzesi'nde saklanıyor. Bilim dünyasına kazandırılan türle ilgili hazırlanan yayın geçen ay 'Zoology in the Middle East' dergisinde yayınlanırken beslenme davranışları ile ilgili bilgiler yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak.

Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İnanç Özgen, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türümüz Phytocoris İyribozi isminde bir türümüz. Bu yeni bir tür, dünyada ilk defa tespit edildi, Barış Çerçi tarafından tanılandı. Bu çalışmada Barış Çerçi, Profesör Doktor Serdar Tezcan ve ben yer alıyorum. Bu tür Mardin ili Ömerli ilçesinde kiraz bahçelerinde bulundu. Türün zararlı veya faydalı olduğu yönünde herhangi bir kaydımız yok. Türün erkeği ve dişisi İzmir Lodos Entomoloji Müzesi'nde saklanıyor. Bu türün bizim için en onur verici yönü Tarım bakanı olan, ülkemiz tarımına ve zirai mücadele enstitülerinin açılmasına katkıda bulunan Nihat Şevket İyriboz adına isimlendirilmesi bizim için onur kaynağı. Bu türün yayını Zoology in the Middle East dergisinde yayınlandı. Ülkemize hayırlı olsun."