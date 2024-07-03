Dünyada örneği yok: Kişiye özel implant ücretsiz olarak üretiliyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (METÜM) çeşitli nedenlerle kafatası, göğüs, çene kaybı yaşayan hastalar, gaziler için ileri düzey 3 boyutlu yazıcılarla kişiye özel implant hazırlanıyor. Kaybedilen dokular, aslına uygun şekilde hastanın vücuduna yerleştiriliyor. Bu niteliğe sahip dünyada 3, Türkiye'de ise tek merkez olduklarını vurgulayan METÜM Müdürü Prof. Dr. Simel Ayyıldız, "Devlet kuruluşu altında tasarım ve üretim yapan tek merkeziz. Sosyal Güvenlik Kurumu'yla olan protokolümüz sayesinde hastalarımız tedaviden ücretsiz faydalanıyor, dünyada örneği yok. Sadece gaziler değil, ihtiyacı bulunan herkes hekiminin talep etmesi koşuluyla buradan faydalanabilir" dedi. Merkezde kafatası, göğüs kafesi, çene kayıplarının önlendiğine dikkat çeken Ayyıldız, "Sert doku kayıplarını gidermek için beyin, göz, plastik, kulakburun- boğaz cerrahi, ortopedi ile çalışıyoruz. Şu zamana kadar 500'ün üzerinde kişiye özel implant tasarladık. Geleneksel yöntemlerle kaybın tamamlanamadığı durumlarda sadece o kişinin anatomisine uygun üretime imza atıyoruz. Sağlıklı tarafı alıyor, aynalama modellemesi gerçekleştiriyoruz" dedi.