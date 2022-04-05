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Giriş Tarihi: 5.4.2022 10:41 Son Güncelleme: 5.4.2022 11:00

Dünyada tek: İki cins tek gövdede

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Dünyada tek: İki cins tek gövdede

Mersin’in Erdemli ilçesi Fakılı ile Koramşalı köyleri arasındaki bağlantı yolu üzerinde bulunan iki değişik cinsten çam ağacının tek gövde üstünde büyümesi görenleri hayrete düşürüyor.

Mersin'in ilçelerinden Erdemli'nin Fakılı ve Koramşalı köyleri arasındaki bağlantı yolunda bulunan bir ağaç görenleri şaşkına çeviriyor. Biri koyu yeşil, yuvarlak ve sık dallı, diğeri ise açık yeşil seyrek dallı iki farklı çam türü aynı gövde içinde buluştu. Tek gövde üstünde bir ağaç olarak ilginç bir görüntü oluşturdu.

DÜNYADA TEK

Dünyada tek olduğu ortaya çıkan ağacı inceleyen orman mühendisleri ağacın bir hastalık sonucu bu durumda olduğu değerlendiriliyor.

Orman Mühendisi Orhan Aydoğan ise; sık dallı çam cinsinin çekirdeğinin seyrek dallı çamın gövdesine tutunarak orada filizlendiğini belitti. Aydoğan, "Bu çam ağacı bir gövdede iki ayrı çam ağacı ile dünyada tek." dedi.

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Dünyada tek: İki cins tek gövdede
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