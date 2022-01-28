"Dünyada üzerine kar yağan tek çay Türkiye’de"

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin gündemine oturan kar yağışları günlük yaşantıda zaman zaman sorunlar yaşatsa da tarım için yaşam suyu niteliği taşıyor.

Ülkenin birçok noktasında etkili olan kar yağışlarının toprağa olan verimi kaçınılmaz bir şekilde ortada. Toprakla birleşmesiyle birlikte toprağı kendi suyuyla besleyen kar taneleri, hasat zamanı için çiftçilere umut veriyor. Kar yağışı birçok tarım ürününde olduğu gibi Doğu Karadeniz'de yetişen çay için de büyük önem taşıyor. Uzmanlar, yoğun kar yağışının ve karın toprak üzerinde uzun süre kalmasının çayın yetişmesinde olumlu etkisi olduğunu söylüyor. Kar yağışlarının çaya olan etkisi üzerine açıklamalarda bulunan Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, kar yağışının çayımız için büyük önem taşıdığını belirtti. Dünya üzerinde bulunan çay arazileri arasında kar yağışı alan araziler ise sadece Türkiye'de bulunuyor.

KAR YAĞDIĞI İÇİN HERHANGİ BİR KİMYASAL İLAÇ KULLANILMIYOR

Kar yağışının çay için avantaja dönüştüğünü bildiren Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, "Çay bahçelerinin üzerinin tamamında dünyada kar yağan sadece bizim çayımız. Kar yağdığı için çayımızda herhangi bir böceklenme olmuyor. Bundan dolayı çayda herhangi bir kimyasal ilaç kullanılmıyor. Dünyada bir tek bizde böyle bir şey yok. Böyle bir avantajımız var. Bunun kıymetini bilerek iyi anlatmamız gerekiyor. Kar yağışının topraklarımıza faydası olmuştur. Her yıl yağıyor fakat bu yıl daha fazla yağdığı için çaya katkısı olacaktır" dedi.

"ÇAYLIKLARA HADDİNDEN FAZLA GÜBRE ATIYORUZ"

Çay arazilerine fazla gübre vermenin bir faydası olmadığını anlatan Paliç; "Üreticilerimize şunu söylemek istiyorum. Çaylıklara haddinden fazla gübre atıyoruz. Çok fazla gübre atmamızın bize faydası yok. Mayıs çayında çaylarımız gübresiz veriyor. Birinci çayda gübre farkı çok azdır. Ama ikinci ve üçüncü çayda gübre farkı vardır. Gübremizi az ve mümkünse Mayıs çayından sonra verelim. Dibinden budama yaptığımız yerleri mutlaka çapalayalım. Toprağa çayın ve gübrenin nüfuz edebilmesi için bunu yapmamız lazım. Gübreyi dönüm başı 60-70 kilo vuralım. Engebeli yerlerde 80 kilo olabilir. Çaya fazla gübre vurmanın faydası yoktur" dedi.