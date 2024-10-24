Dünyada yalnızlık salgını yayılıyor

Her yıl, Güney Kore'de binlerce insan yalnız ölüyor, bazen cesetlerin bulunması haftalar alıyor. Bu durum, o kadar acil bir hal aldı ki hükümet bu sorunla mücadele için 327 milyon dolar harcayacak. Hareketli başkent Seul'de, şehir yetkilileri bu hafta, "kimsenin yalnız olmadığı bir şehir yaratmak" amacıyla önümüzdeki beş yıl boyunca 451.3 milyar von harcayacaklarını duyurdu. Yeni girişimleri arasında 7/24 hizmet veren yalnızlık danışmanları, çevrimiçi danışmanlık platformları ve yüz yüze ziyaretler ile danışmanlık gibi takip önlemleri yer alıyor. G.Kore'nin yalnız ölümlerinin sayısı, 2011'de 682'den 2015'te 1245'e yükselmiş durumda. Japonya'da da 2021'de yalnızlık ve izolasyondan sorumlu bir bakan atanmıştı.