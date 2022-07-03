Dünyadaki 90 çeşit madenin 77’si Türkiye’de

MÜSİAD Maden Sektör Kurulu Üyesi Mustafa Keleş, Türkiye'den dünyanın bir çok ülkesine mermer taşı ihracatı yapıldığını 80 türde madeni, 650 ye varan renk ve desende doğaltaş çeşitlerinin bulunduğunu Ülke olarak dünya doğal taş sektörünün, en büyük dört ihracatçısından birisi olduklarını söyledi.

Mustafa KELEŞ, "Ülkemizde petrol zengini değil ama dünya doğaltaş rezervinin yüzde 40'ı Türkiye'dedir. Dünya'ya kendini sevdirmiş beğendirmiş, uluslararası çeşitlilik sıralamasında onuncu sırada yer alan Türkiye nin 80 türde madeni, 650 ye varan renk ve desende doğaltaş çeşitlerimiz var. Ülke olarak dünya doğal taş sektörünün, en büyük dört ihracatçısından biriyiz. Doğal taş ihracatçıları ABD Kongresi, Harem-i şerif , Vatikan vb. yerlerde "Türk doğaltaşları dünyayı süslüyor." dedi.

Keleş, "Dünyadaki 90 çeşit madenden 77 tanesi ülkemizde bulunuyor. Bu Allah'ın Müslümanlara vermiş olduğu büyük bir fırsat. Her verilen imkanda olduğu gibi ülkemizdeki madenin değerini bilmiyoruz. Elimizdeki madeni dünya ya iyi pazarlıyamıyorsak, katma değeri yüksek ürünler satamıyorsak bulunduğumuz toprakların önemi bilmiyoruz fırsatını değerlendiremiyoruz demektir. Biz bu fırsatları tam anlamıyla değerlendirirsek cari açığımız için büyük fayda olacaktır. Türkiye ihracat anlamında 90'lardan itibaren çok ciddi bir ivme kazandı. Son dönemde ihracatımız arttı fakat rezervimize göre daha fazla sıçrama yapmamız lazım. Bu sıçramayı miktarlarla değil birim değeri artırarak katma değer vererek yapmamız lazım" dedi.

TÜRK DOĞALTAŞLARI DÜNYANIN ÖNEMLİ NOKTALARINI SÜSLÜYOR

ABD Kongresi, Vatikan vb. yerlerde Türk taşlarının olduğunu belirten Keleş, "Türk doğaltaşları dünyayı süslüyor Türk doğaltaşları; Beyaz Saray, Disneyland, Amerika Birleşik Devletler Senatosu Binası, Fransa Parlementosu, Hindistan Parlementosu, Çin de büyük saray, Harem-i şerif gibi ülkelerin önemli yerinde baş köşede söz sahibi konumunda. Devletimiz madene karşı gerekli ilgi alakasını ve desteğini göstermek için gerekli adımları atıyor. En son yapılan en güzel adımlardan birisi Balıkesir de Türkiye nin ilk maden lisesinin açılışı yapıldı. Yeni nesil gençler için büyük bir hizmet" dedi.

2022 YILININ İLK ÜÇ AYINDA METALİKCEVHERLERDE 573.50 MİLYON DOLARLIK İHRACAT İLE İLK SIRAYI ALDI

Keleş, "2022 yılının ilk 3 ayında metalik cevherler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,34'lük bir artış gösterdi ve 570,53 milyon dolarlık ihracat ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 7,68'lik artış ve 480,2 milyon dolar ile doğal taşlar, üçüncü sırada yüzde 19,2'lik artış ve 291,3 milyon dolar ile endüstriyel mineraller yer aldı" dedi.

İLK ÜÇ AYLIK DOĞAL TAŞ İHRACATINDA 112.9 MİLYON DOLARLA ABD YER ALIYOR

Keleş, "Doğal taş ihracatımızda işlenmiş ürünlerin payının her geçen gün artıyor olması da ayrı bir mutluluk kaynağı. Ocak-Şubat 2021 – Ocak-Şubat 2022 dönemi işlenmiş mermer ihracatı raporlarına göz attığımızda miktarda yüzde 21,29 , değerde ise yüzde 30,27 artış yaşandığını görüyoruz. Sektör, 2022 yılının Ocak-Şubat ayında işlenmiş mermer ihracatından 132 milyon 430 bin 574 dolar kazanç elde etti. En fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 10 ülke ise başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Irak, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, Libya, Katar, Fas, Umman ve Fransa. Uzun bir süre ihracatın yüzde 60'ı blok 40'ı işlenmiş olarak yapılıyordu. Sonradan yarı yarıya idi bugün ise yüzde 30'u blok yüzde 60'ı işlenmiş olarak ihracat gerçekleştiriyor diyebiliriz. En çok blok satışı yaptığımız ülke olan çin'de yaşanan krizi fırsata çevirmemiz lazım . Çin'in kesip işleyip sattığı yerlerle ticaret yapmak bizim elimizde. Şu an dünyanın gözü Çin ve Türkiye'de. Dünya'nın gündeminde olan 'Yeşil mutabakat' ta yer alan kriterlere göre üretim yapmamız lazım ki Avruğa Birliği ülkelerinin ilk tercih sebebi biz olalım. Bizim büyük keşifler yapmamıza gerek yok, Allah'ın ülkemize vermiş olduğu nimet fırsatlarını iyi değerlendirir isek dünyanın gözde ülkesi olabiliriz." şeklinde ifade etti.