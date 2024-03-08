"Güzel Ahlak" hüsnühat sergisi Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde açıldı

Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Emeç, Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Altan Elmas ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Geleneksel sanatları desteklemek amacıyla dünyanın bir çok ülkesinden gelen eserleri bir araya getirdiklerini belirten Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Emeç, "20 yılı aşkın süredir geleneksel sanatları destekliyoruz. Bu anlamda bir yarışmanın sonuçlanması 3-4 yıl sürüyor. Eserlerin toplanması, tezhiplenmesi, sergilenmesi... Şu an itibariyle gördüğünüz eserler Uluslararası 6. Hat Yarışması'na gelen eserler." dedi.

YARIŞMADA DÜNYANIN 15'TEN FAZLA ÜLKESİNDEN 200'ÜN ÜZERİNDE ESER YARIŞTI

Yarışmaya olan ilginin yurt içinde ve dışında her geçen gün arttığını ifade eden Emeç, yarışmaya 15'ten fazla ülkeden 200'ün üzerinde eserle başvurulduğunu belirterek, "Sadece yarışma olarak kalmayıp eserlerin sergilenmesine ve sanatseverlere ulaşmasına da önem veriyoruz. Bu eserleri duvar takvimleriyle birleştirip evlere, iş yerlerine hediye ediyoruz. Biz buradaki ilginin devam ediyor ve artıyor olmasından dolayı çok mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de bu ilgi devam edecek inşallah. Taksim Camisi'nin bu sergiye ev sahipliği yapmasından da bu anlamda çok mutluyuz. Bütün sanatseverleri burada misafir etmek istiyoruz."

"SERGİDE DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELEN ESERLER VAR"

Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Altan Elmas ise, caminin 3 sene önce açıldığına işaret ederek, "Taksim Camii bir camiden öte bir külliye. Bünyesinde barındırdıklarıyla İslam kültür ve sanatına destek verme, mekan oluşturma ve imkan açma amacıyla çalışıyor. Bu manada ayda 100'e yakın program ve faaliyet devam ediyor. Ciddi anlamda bir boşluğu doldurmuş vaziyette." diye konuştu.

"DÜNYADA EN ÇOK BİLİNEN VE MERAKLA BEKLENEN BİR YARIŞMA VE SERGİ"

Sergi küratörü Abdüsselam Ferşatoğlu da Türkiye'de hüsnühat alanında çok önemli uluslararası bir yarışmaya imza attıklarına dikkati çekerek, "Dünyada en çok bilinen ve merakla beklenen bir yarışma. Dünyanın her tarafından katılım oluyor. Sergilenen eserler arasında dünyanın dört bir tarafından gelen eserler var. Yarışmanın jürisi de hüsnühat sanatının en büyük üstatlarından oluşuyor .Yarışmaya başvurular 5 farklı kategori üzerinden yapılıyor. Celi sülüs, sülüs, sülüs nesih, talik ve celi divani kategorileri var. Bunlar dünyada en çok ilgi gören dallar. Eserlerin bir kısmı dış mekan, bir kısmı da iç mekanda kullanılabilen türde. Bu yarışma bütünlük içerisinde ilk defa Taksim Camii'nde sergileniyor. Albaraka Türk'ün koleksiyonu daha önce burada sergilenmişti. Daha önce de 'Dua Vakti' ve 'İyilik Vakti' gibi temalarda yapılmıştı. Son yarışmanın derece almış bütün eserlerini içeren bir sergi olarak ramazan ayı boyunca sergilenecek. Bundan sonra da Türkiye'nin 30-40 farklı lokasyonunda bu eserleri sergileme projesi var."

Yarışmada birincilik elde eden hattatlardan Meryem Nuruzi ise hüsnühat sanatı için İran'dan Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Hat öğreneyim diye 10 yıldır Türkiye'deyim. Türkiye çok güzel bir memleket. Burada sokaklarda, camilerde her yerde sülüs yazısını görebiliyorum. Sülüs tekniğiyle yazdığım hadisişerifle birincilik elde ettim. 6 aylık çalışmanın ardından böyle bir eseri meydana getirdim." dedi. Sergi, 7 Nisan'a kadar görülebilecek.