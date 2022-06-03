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Giriş Tarihi: 4.6.2022

Dünyanın 3’te 2’si antikorlu

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Dünyanın 3’te 2’si antikorlu
Kovid-19'a ilişkin açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya nüfusunun üçte ikisinin koronavirüse karşı antikorlu olduğunu belirtti. Örgüt, antikor oluşan söz konusu nüfusun ya hastalığa yakalandığını ya da aşı olduğunu bildirdi. DSÖ'nün verilerine göre seroprevalans oranları Şubat 2021'de yüzde 16 iken ekim ayında yüzde 67'ye yükseldi. Rapor, dünyanın pandemiye karşı direncini ne derece artırdığını ortaya koydu. DPA'nın bildirdiğine göre hızla yayılan Omicron varyantı göz önüne alındığında bu oran çok daha yüksek olabilir.

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