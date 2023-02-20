Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi: Tarihi yapılara bakanlık uyarı tabelaları astı

"FELAKETTEN ÖTESİ"

Antakya'da imamlık yapan Musa Esatoğlu, "Ben din görevlisiyim, imamım. Bu cadde dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi. Tarih kokan bu caddenin şu an olduğu hale inanamıyoruz değil, inanmıyoruz. Bu bir felaketten ötesi. Söylenecek çok şey var ama boğazımız düğümleniyor. Şu an telefon rehberimde 200'e yakın ölü var, rehberime bakamıyorum" diye konuştu.

"CIVIL CIVILDI, ŞİMDİ ENKAZ"

Çevre sakini Mustafa Parıldak ise,"Eski hali çok renkliydi, cıvıl cıvıldı. Şimdi enkaz" dedi.